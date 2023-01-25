BMW, M3 modelinin yeni bir versiyonu olan BMW M3 CS modelini tanıttı. Otomobil 550 beygir gücü (405 kW) üreten altı silindirli sıralı bir motorla geliyor. BMW M3 CS sekiz vitesli BMW M Steptronic şanzımana sahip ve otomobilin 0’dan saatte 62 mil (100’den 100 km/s) hıza ulaşma süresi sadece 3,4 saniye.

BMW M3 CS, saatte 300 km’yi aşabilen bir spor sedandır. M3 Competition’a kıyasla pistte en iyi performansı gösterecek şekilde tasarlanan araç, 20 kg daha hafiftir ve hem gövde hem de kabin için CFRP teknolojisine sahip.

Münih’teki BMW Group fabrikasında sınırlı sayıda üretilen BMW M3 CS, Mart 2023’ten itibaren satışa sunulacak.

Hafif ama aynı zamanda ve her şeyden önce güçlü olan sıralı altı silindiri 3 litre hacme sahip ve DTM şampiyonluğunu kazanan yarış otomobili M4 GT3 tarafından kullanılan motorla aynıdır.

Ön kaputun altında bir yarışma ünitesi var, silindir gömleklerinin ağırlığı azaltılmış ve sürtünme kayıplarını mümkün olduğunca azaltmak için tel ark püskürtmeli demir teknolojisi ile kaplanmış, dövme ve hafif krank mili gücü artırmayı mümkün kılmış, silindir kapağı 3D baskılı bir çekirdeğe sahip, bu da soğutma sıvısı kanallarının en iyi şekilde konumlandırılmasını sağlayan bir çözüm.

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M3 Competition ile karşılaştırıldığında güç çıkışı 40 hp artarak 550 hp kapasitesine çıkıyor. BMW mühendisleri ayrıca takviye basıncını 1,7 bar’dan 2,1 bar’a değiştirmiştir.

İçindekiler Tasarım ve performans

Tasarım ve performans

Estetik açıdan M3 CS birkaç özel ayrıntıyla karakterize edilir: BMW M GmbH özel sürümlerine özgü Donmuş Düz Beyaz boya, görünür dokumalı karbon fiberden yapılmış tavan, dış ayna kapakları, hava girişleri ve ön splitter ve arka apron da kompozit malzemeden yapılmıştır.

Çift ızgara çerçevesinden sıyrılmış ve bu model için özel olarak tasarlanmıştır. BMW Laserlight teknolojisi ile donatılmış ön far kümeleri, geçmişin yarış otomobillerine açık bir saygı duruşu olarak beyaz yerine ‘sarı’ bir parlaklığa sahiptir.

Yeni BMW M3 CS 0-100 km/s hızlanmasını 3,4 saniyede, 200 km/s hıza ulaşmasını ise 11,2 saniyede tamamlıyor. Ulaşılabilen en yüksek hız 302 km/saat ve M Sürücü Paketi standart olarak sunulmaktadır. BMW M3 CS küçük bir seri olarak üretilecek. Piyasaya sürülmesi Mart ayında gerçekleşecek.