BMW M’in, MotoGP güvenliğinden sorumlu filosuyla tanışın

Bilindiği üzere M departmanı, BMW‘nin performans birimi. Ayrıca 1999′dan beri MotoGP‘nin resmi güvenlik aracı tedarikçisi. Bir süre önce 2021 sezonu için hazırladıkları üç otomobil ve bir motosikleti tanıttılar.

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Yüksek performansı, sportif dış kaplamalarla buluşturan BMW M’in üç otomobili, 2021 model M3 Sedan, M4 Coupe ve M5 CS olarak seçilmiş. Motosiklet için seçilen model ise BMW Motorrad‘ın ilk M modeli olan M 1000RR oldu.

Bu dörtlünün görücüye çıkacağı ilk yer ise 28 Mart‘ta Katar’da yapılacak sezon açılışı olacak. Tabi koskoca MotoGP‘yi bu kadarla bırakmayacaklar. Bu dörtlünün ardından filoya M8 Competition Coupe ve Gran Coupe güvenlik araçları, diğer bir M 1000RR ve sağlık ekibine tahsis edilecek olan bir X5 M de katılacak. Filonun 18 Nisan‘daki Portekiz GP‘sinde tamamlanacağı belirtiliyor.

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BMW M CEO‘su Markus Flasch, “Üç yeni güvenlik otomobilimiz, hali hazırda zaten olağanüstü performans ve sürüş dinamiklerine sahip üretim modellerimize dayanıyor. Onlara güvenlik motosikleti olarak, motor sporlarında geliştirilen ve en titiz pist ihtiyaçlarını karşılayacak yeni BMW M 1000RR eşlik edecek. Katar’daki sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Seri üretim versiyonlarıyla kıyaslandığında her üç araç da çakar lambalar, kaput mandalları ve acil durum güç kesme butonlarına sahip. M3 Competition Sedan modeli Frozen Grey Dark Metallic rengiyle, M4 Competition Coupe ise Sao Paulo Sarısı rengiyle boyanmış. Ayrıca her iki araçta da modifiyeli egzoz sistemi gibi bazı değişiklikler de mevcut. M5 CS ise Frozen Deep Green Metallic rengiyle boyalı. M 1000RR ise resmi M renklerinden oluşan bir kaplamaya sahip.

Kaynak: Carscoops

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