Genel
BMW M’in, MotoGP güvenliğinden sorumlu filosuyla tanışın
Bilindiği üzere M departmanı, BMW‘nin performans birimi. Ayrıca 1999′dan beri MotoGP‘nin resmi güvenlik aracı tedarikçisi. Bir süre önce 2021 sezonu için hazırladıkları üç otomobil ve bir motosikleti tanıttılar.
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Yüksek performansı, sportif dış kaplamalarla buluşturan BMW M’in üç otomobili, 2021 model M3 Sedan, M4 Coupe ve M5 CS olarak seçilmiş. Motosiklet için seçilen model ise BMW Motorrad‘ın ilk M modeli olan M 1000RR oldu.
Bu dörtlünün görücüye çıkacağı ilk yer ise 28 Mart‘ta Katar’da yapılacak sezon açılışı olacak. Tabi koskoca MotoGP‘yi bu kadarla bırakmayacaklar. Bu dörtlünün ardından filoya M8 Competition Coupe ve Gran Coupe güvenlik araçları, diğer bir M 1000RR ve sağlık ekibine tahsis edilecek olan bir X5 M de katılacak. Filonun 18 Nisan‘daki Portekiz GP‘sinde tamamlanacağı belirtiliyor.
BMW M CEO‘su Markus Flasch, “Üç yeni güvenlik otomobilimiz, hali hazırda zaten olağanüstü performans ve sürüş dinamiklerine sahip üretim modellerimize dayanıyor. Onlara güvenlik motosikleti olarak, motor sporlarında geliştirilen ve en titiz pist ihtiyaçlarını karşılayacak yeni BMW M 1000RR eşlik edecek. Katar’daki sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.
Seri üretim versiyonlarıyla kıyaslandığında her üç araç da çakar lambalar, kaput mandalları ve acil durum güç kesme butonlarına sahip. M3 Competition Sedan modeli Frozen Grey Dark Metallic rengiyle, M4 Competition Coupe ise Sao Paulo Sarısı rengiyle boyanmış. Ayrıca her iki araçta da modifiyeli egzoz sistemi gibi bazı değişiklikler de mevcut. M5 CS ise Frozen Deep Green Metallic rengiyle boyalı. M 1000RR ise resmi M renklerinden oluşan bir kaplamaya sahip.
Kaynak: Carscoops
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Genel
Nvidia RTX 3050 Ti kartları, daha bütçe dostu laptoplarda görebiliriz
Laptop üreticisi Asus ile alakalı gelen bir sızıntı doğruysa; yeni Nvidia RTX 3050 Ti ekran kartları yolda gibi.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 890-4.049TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
VideoCardz’tan gelen ve @momomo_us tarafından tespit edilen bilgilere göre; Asus TUF Dash F15 oyuncu laptopunun sitedeki özelliklerinde desteklenen ekran kartları görülebiliyor. GPU seçeneklerinde ise RTX 3050 Ti kartının ismi yer alıyor.
Kartla alakalı 4GB GDDR4 hafıza haricinde başka bir özelliğe yer verilmiyor. Bununla beraber Videocardz başka kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak kartın 60W güç tüketimi olduğunu bildiriyor. Onun dışında ise kartın GA107 GPU üzerine kurulması ve 128 bit veri yolu barındırması muhtemel.
Her ne kadar bunların bir hata olabileceğinin ve dikkatli olmak gerektiğinin altını çizsek de; eğer bu bilgiler doğruysa Nvidia RTX 3050 Ti ile dördüncü ekran kartını çıkarmayı planlıyor diyebiliriz. Böylelikle RTX 3080, RTX 3070 ve RTX 3060 ekran kartlarına bir yenisi daha gelmiş olacak.
Genel olarak konuşursak; 3050 Ti kartının oyuncu laptopu üreticilerinin daha bütçe dostu bilgisayarlar üretmesine yardımcı olması muhtemel. Dolayısıyla da piyasadaki esnekliği ve seçenekleri artıracağından kullanıcı için bunun iyi bir haber olduğunu söyleyebiliriz.
RTX 3050 ve 3050 Ti kartları bundan önce de sızıntılarda kendilerine yer buluyorlardı. Şimdi ise kartlar hayata geçmeleri durumunda 60 serisi altında “ray tracing” çekirdeklerine sahip olan ilk ekran kartları olacaklar.
Akıllı Telefonlar
realme GT 5G Satışa Sunulur Sunulmaz Tükendi
Harika fiyat ve üst düzey donanım ile resmiyet kazanan realme GT 5G satışa çıktı. Telefon birkaç saniyede adeta yok sattı!
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Geçtiğimiz günlerde üst düzey özellikler ile tanıtılan realme GT 5G nihayet satışa sunuldu. Dünyanın en ucuz Snapdragon 888 yongalı telefonu olan GT 5G, donanım tarafında da oldukça iddialı. Kendisinden bir süre önce tanıtılan Redmi K40 Pro modelinden eksiği olmayan, üstüne üstlük ondan daha uygun bir fiyatı karşımıza çıkartan telefon doğal olarak yok sattı. Telefon satışa sunulduktan 10 saniye sonra tükendi. En az 65.000 telefon saniyeler içerisinde eridi.
realme GT 5G Özellikleri
Uygun fiyatlı olan realme GT 5G, 6.43 inç FHD+ çözünürlükte 120Hz taramalı Super AMOLED ekrana sahip. Delikli yapıda olan bu ekran 409 ppi piksel yoğunluğunu da beraberinde getirmekte. Gücünü 5nm’lik Snapdragon 888‘den alan model, GPU tarafında Adreno 660 ile desteklenmekte. Ek olarak 2 farklı RAM / depolama opsiyonu bulunan telefonun UFS 3.1 ile kullanıcıları karşıladığını atlamayalım.
8GB/128GB ve 12GB/256GB seçeneklerine sahip olan GT 5G, arkada üç adet kamerayla boy göstermekte. Bu kameralar ise 64MP + 8MP + 2MP çözünürlükte. Ön taraftaki kamera 16MP çekimler yapabilirken, stereo hoparlörler telefonun ekstralarından.
Ekran altı parmak izi sensörüyle günümüz trendlerine uygun olan GT 5G, 65W şarj destekli 4.500 mAh pile sahip. Ayrıca üç farklı renk seçeneği de bizleri karşılamakta.
Oldukça Başarılı Bir Fiyata Sahip
Kendi iç pazarı Çin’de satışa sunulan realme GT 5G birkaç dakika dahi olmadan tükendi. Gerek uygun fiyat, gerekse yüksek donanım bu durumun sebeplerinden. Öyle ki telefonun Çin’deki satış fiyatları şu şekilde:
- 8GB RAM / 128GB depolama = 430 dolar
- 12GB RAM / 256GB depolama = 507 dolar
Bu fiyatlar ile pazar sunulan telefonun satışları sürüm başı 30.000‘i geçti. 8GB RAM’li sürüm 35.727 adet satılırken, 12GB RAM’li sürümün 30.312 adeti kullanıcıyla buluştu. Ek olarak şirketin kasasına giren ciro ise 100 milyon yuanı aşmış durumda.
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Genel
HONOR Magic Earbuds Turkcell’de kullanıcıları bekliyor
Aktif gürültü engelleme özelliği ve üç mikrofon sistemiyle net görüşme gibi akıllı özellikleriyle dikkat çeken HONOR Magic Earbuds kablosuz kulaklık, Turkcell’in “Sarı Günler” kampanyasında kullanıcılarla buluşuyor.
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Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR’un öne çıkan akıllı özelliklere sahip kablosuz kulaklığı HONOR Magic Earbuds; Turkcell’in “Sarı Günler” kampanyası kapsamında özel ödeme koşulları ve fiyatlarıyla teknoloji meraklıları için satışta. Ayrıca sağladığı kablosuz kolaylık ve sunduğu performansla tam not almayı başaran HONOR Magic Earbuds; eğer Turkcell.com.tr üzerinden alırsanız 12 ay vade fırsatı ile 71.55 TL’den başlayan fiyatlardan yararlanabilirsiniz.
HONOR Magic Earbuds ile istediğin sese kulak ver
HONOR Magic Earbuds’ın çift beslemeli mikrofonu sayesinde istenmeyen gürültüleri 32dB’e kadar engelliyor. Böylece uçak yolculuğu, toplu taşıma, kalabalık ofis veya AVM gibi yerlerde, sadece müziği ya da telefon görüşmenizi duyuyorsunuz. Ayrıca bununla birlikte Magic Earbuds’ın üçlü mikrofon sistemi; etraftaki rüzgâr ve gürültüye rağmen sesinizin net bir şekilde karşı tarafa iletilmesini sağlıyor.
Akıllı özelliklerle her şey daha kolay
Magic Earbuds, üzerinde yer alan dokunmatik kontrollerle müziği ve telefon aramalarını kontrol etmenizi kolaylaştırıyor. Bu sayede çevreyi duymanız gereken anlarda aktif gürültü engelleme özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda üzerinde yer alan sensörler sayesinde kulaklık çıkarıldığında dinlenen içerik duruyor. Ayrıca kulaklığı geri taktığınızda ise herhangi bir tuşa basmanıza gerek kalmadan dinlediğiniz müzik ya da izlediğiniz video kaldığı yerden oynamaya devam ediyor.
Kesintisiz arama ve müzik için güçlü pil
HONOR Magic Earbuds, aktif gürültü engelleme açık şekilde 3 saate kadar müzik, 2 saate kadar da arama imkânı mevcut. Kulaklıklar için özel şarj kutusu, mıknatıslı yapısı sayesinde yere düşmelerini engelliyor. Ek olarak 12 güne kadar bekleme süresiyle kulaklık her zaman kullanıma hazır ve kutusundaki farklı uçlarıyla da konfor sağlıyor.
Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
Nvidia RTX 3050 Ti kartları, daha bütçe dostu laptoplarda görebiliriz
BMW M’in, MotoGP güvenliğinden sorumlu filosuyla tanışın
realme GT 5G Satışa Sunulur Sunulmaz Tükendi
HONOR Magic Earbuds Turkcell’de kullanıcıları bekliyor
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