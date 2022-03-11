BMW, ALPINA’yı çatısı altına aldı!

ALPINA, 50 yılı aşkın süredir BMW marka araçlara, çeşitli kişiselleştirmeler , performans iyileştirmeleri ve lüks donanımlar sunan bir markaydı. Şirketler, BMW’nin halihazırdaki beş yıllık işbirliği anlaşmasının sona erdiğini açıkladı. 31 Aralık 2025 tarihi itibariyle ALPINA şirketinin kontrolü, tamamen BMW’ye devredeceği bir anlaşmaya vardıklarını duyurdular.

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Bu anlaşmaya bakacak olursak ALPINA, Buchloe tesisindeki satış, parça ve aksesuar işini yürütmeye devam edecek. Fakat otomobil üretimi kısmı BMW’nin tesislerinden birine taşınacak. Normalde BMW, ALPINA modellerini üretip, son montaj için Buchloe tesisine gönderiyordu. Yani bundan sonra araçlar son birleştirme için başka bir yere gitmek zorunda kalmayacak.

BMW ALPINA B8 BMW ALPINA B3

ALPINA markasının geçmişine ufak bir göz atalım

ALPINA, Burkhard Bovensiepen tarafından 1965 yılında kuruldu. Şirket, fabrika çıkışı haldeki BMW’lerin daha hızlı ve daha iyi yol tutar hale getirme konusunda büyük bir ün yakaladı. 1970‘li yıllarda ise ALPINA otomobilleri, motor sporlarında elde ettiği büyük başarılar sonucunda 1983 yılında bağımsız bir üretici olarak adından söz ettirdi. O yıllardan beri Buchloe markası, BMW M Departmanı’nın performans ağırlıklı işlerinden çok, hem lüks hem performansı bir arada sunmasıyla, BMW ile daha yakın temasa geçti.

ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG‘nin eş genel müdürü Andreas Bovensiepen, “Otomotiv endüstrisinin günümüzde yaşadığı ve ileride yaşayacağı zorlukların farkına vardık. Şimdi bu kararımızla ALPINA ve aile şirketimiz Bovenseipen için en doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz.” dedi. Ne BMW ne de ALPINA, bu satışla ilgili detaylı bir bilgi paylaştı.

Kaynak: Carscoops