NASA 9 Şubat’ta, milyarder Jeff Bezos’un (Amazon’un kurucusu) uzay uçuşu hizmetleri sağlayıcısı Blue Origin‘i, Kaçış ve Plazma Hızlandırma ve Dinamik Kaşifleri veya ESCAPADE bilim misyonunun bir parçası olarak Mars gezegeninin manyetosferine ekipman taşımak üzere bir sözleşme ile ödüllendirdi.

ESCAPADE, 2024 zaman aralığından yararlanarak Kent merkezli şirketin ABD’deki New Glenn roketiyle yola çıkacak. Roketin önümüzdeki yılın sonlarında Florida’daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nde bulunan Space Launch Complex-36’dan fırlatılması planlanıyor.

Verilen görev, ABD havacılık ve uzay ajansının Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR) olarak adlandırılan ve Blue Origin’in yanı sıra geçen yıl seçilen on iki şirketi daha içeren fırlatma hizmetleri sözleşmesinin bir parçası. Belirsiz teslimat ve miktar öngören belgeler beş yıllık bir sipariş dönemi için geçerli ve maksimum toplam değeri 300 milyon dolar değerinde.

ESCAPADE görevi Mars’ta ne yapacak?

Blue Origin’in New Glenn’i tarafından taşınan ESCAPADE araçları Mars’ın manyetosferini, yani kızıl gezegenin etrafındaki mıknatıslanmış uzay alanını inceleyecek. “D sınıfı” olarak kabul edilen görevde, iki farklı noktadan eşzamanlı gözlemler yapacak olan iki özdeş küçük uzay aracı kullanılacak.

Her bir uzay aracı araştırmacıların Mars manyetosferinin güneş rüzgarına (güneşin koronasından gelen parçacık akışı) nasıl tepki verdiğini ve enerji ve plazmanın gezegenin manyetik alanına nasıl girip çıktığını anlamalarına yardımcı olacak.

ESCAPADE’in yolculuğu Mars’a ulaşmak için yaklaşık 11 ay sürecek ve her uzay aracı manyetosferden veri yakalamak için en iyi yörüngesini ayarlayarak birkaç ay geçirecek.