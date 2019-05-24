BlitzWolf BW-S10 Type-C PD 30W Şarj Aleti

Hızlı şarj teknolojileri söz konusu olduğunda son zamanlarda iyice gündemi işgal etmeye başlayan PD (Power Delivery) için yeni nesil Type-C bağlantısını kullanmak şart. Buna destek veren şarj aletleri ve power bank’lar genelde QC 2.0/3.0 gibi önceki nesil çözümlere de destek veriyor. Bunlardan biri olan BlitzWolf imzalı BW-S10 modeli 30 Watt’a kadar güç çıkışı garanti ediyor.

BlitzWolf’un klasik beyaz-yeşil tonlu ürün kutusu bir kez daha bizlerle. İç kısımda çok katmanlı şok emici koruma katmanları yer alıyor. Şarj aleti dışında kablo ya da başka bir aksesuar gelmiyor.

Avrupa tarzı modeli seçtiğimiz için hayli ufak boyutlarda ve taşıması kolay. 54 x 54 x 28.5 mm olan cihazın beyaz ve siyah renk seçenekleri sunuluyor. Piyano siyahı ABS plastik gövde sağlam ama hem parlak, hem de toz toplama uzmanı! Aşırı güç, voltaj, akım, ısı ve kısa devre korumaları var.

Bu modelde sadece tek bir USB Type-C portu var yani aynı anda birden çok cihaz şarj edilemiyor. PD desteği açık biçimde ifade ediliyor ama PD desteği olmayan cihazlara da destek verecek biçimde Power3S (cihaza uygun güç modu) teknolojisi yer alıyor.

Weltrend imzalı WT6632F kontrolcü sayesinde BC1.2, QC 2.0, QC 3.0, Type-C PD destekleniyor. Bu kısımda basit biçimde PD üzerinden hangi voltajda kaç Amper akım çekilebileceği listeleniyor. Type-C PD uyumlu bazı cihazlar:

Apple: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPad Pro, Macbook 2017, Macbook Pro 2017

Asus: Zenfone 6

Google: Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL

Meizu: Pro 6 Plus

Nokia: 7.1

Nintendo: Switch

Samsung: Galaxy Note 8, S8/S8+/S9/S9+, S10, S10+, S10e

Xiaomi: Mi 8 Lite, Mi 9

RuiDeng imzalı TC66C test cihazını bağladığımızda BW-S10 tarafından desteklenen standartları QC 2.0 (5/9/12V), QC 3.0, Huawei SCP ve Type-C PD olarak tespit ettik ama Huawei SCP desteği yok.

QC 3.0 modunu tetiklediğimizde voltaj aralığının 3.72 – 12.2V arasında seçilebildiğini gördük. Bu durumda 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A sınırlamasından söz ediliyor. Testlerde sırasıyla 5-10V aralığında 3.2A, 10-12V aralığında 2.4A kaldırabildi.

Type-C PD modunu tetiklediğimizde cihaz üzerindeki açıklamadan daha yüksek akım değerleri listelendi. 5V/3A, 9V/2A, 12V/2A, 15V/1.5A, 20V/1.5A kaldırabilecek durumda deniliyor. Hemen en yüksek kademe olan 20V seçip RuiDeng HD35 USB yükü bağladığımızda 1.7463A değerine kadar çıkabildik yani 35 Watt güç alabildik!

Bir alt voltaj kademesinde akımın daha da yükselebileceğini biliyorduk. 15V seviyesinde 2A yerine 2.28A değerine kadar yani bir kez daha 35 Watt güç alabildik. Dikkat edileceği gibi yük artınca voltajı arttırıp telafi (VDC = voltage drop compensation) edebiliyor.

Tüm denemelerimizi bu şekilde grafiğe döktük. Görüldüğü gibi açıklamada yazan değerlerin tümünü aşabilen sonuçlara imza attık. BlitzWolf imzalı BW-S10 şarj aleti tüm çıkış voltajlarında görevini rahatlıkla ve fazlasıyla yerine getirebiliyor. Type-C PD desteği olmayan cihazlara da yüksek güç sunabiliyor.

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