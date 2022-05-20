Müzik dünyası daha etkili isimlerinden birini kaybetti. Blade Runner ve Chariots of Fire müziklerinin bestecisi Vangelis, 79 yaşında Fransa’da hayatını kaybetti. Synthesizer’ları caz, orkestra çalışması ve normalde birbiriyle çelişen diğer tarzlarla harmanlayarak müzikte çığır açtı. Film endüstrisinin klasik veya pop müziklerine olan bağımlılığından kurtulmasına yardımcı oldu ve Brian Eno ve Jean-Michel Jarre gibi sanatçılara hem bir bütün olarak elektronik müziğin hem de ortam ve yeni çağ gibi alt türlerin tanımlanmasında katıldı.

Vangelis, ikonik Blade Runner film müziği sayesinde büyük misyonlara övgü olarak birden fazla albüm üreten uzay araştırmalarının bir savunucusuydu. Carl Sagan’ın 1980 Cosmos TV dizisinin puanlanmasına yardımcı oldu, 2001’de NASA’nın Mars Odyssey görevini kutlamak için Mythodea’yı yazdı ve 2016’da Rosetta kuyruklu yıldız sondasına bir saygı duruşunda bulundu. Son tam albümü 2021’deki Juno to Jupiter, adaşı uzay aracını olduğu gibi onurlandırdı. gaz devine daha fazla ışık tutuyor. 2003 yılında NASA’nın Kamu Hizmeti Madalyasını aldı.

Müzisyen, 1943 yılında Evangelos Odessey Papathanassiou olarak Yunanistan’da doğdu. Müzik kariyerine 1960’ların ortalarında pop ve film müzikleriyle başladı, ancak 1970’lerde elektronik müziğe giriş yapması onun imza tarzını geliştirmesine yardımcı oldu. Cosmos, Chariots of Fire ve Blade Runner itibarını pekiştirirken, 1492: Conquest of Paradise ve Alexander gibi yüksek profilli projeler daha fazla dikkat çekti.