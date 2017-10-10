BlackBerry Motion’ın Avrupa’daki Satış Fiyatı Ortaya Çıktı

TCL dün yaptığı açıklama ile QWERTY dizili fiziksel klavyesi bulunmayan yeni BlackBerry modelini Motion adı ile duyurmuştu.

Yeni BlackBerry modeli ilk olarak Orta Doğu ülkelerinde satışa çıkacak. Motion’ın önümüzdeki yılın başlarında Avrupa’da satışa çıkması bekleniyor.

Hollanda merkezli perakende teknoloji mağazası Belsimpel’in internet sitesinde Motion’ın fiyatı 499$ olarak görüldü. Şirketin bir önceki modeli Keyone ise Avrupa’da 599$’dan satışa çıkmıştı. Telefon satışa çıktığında bazı değişiklikler olabilir ancak şimdilik TCL’in yeni modeli biraz daha ucuz olacak gibi gözüküyor.