BlackBerry Markalı Giyilebilir Teknoloji Ürünlerini Yakında Görebiliriz

BlackBerry lisanslama yöntemini kullanacağını açıklamıştı ve yakında bu açıklamanın meyveleri olan yeni teknolojik cihazlar göreceğiz.

Bu cihazlar BlackBerry markalı olacak ancak şirket tarafından üretilmeyecek. Üçüncü parti üreticilerin ürettiği cihazlar sadece ismi kullanacak ve bunun için lisans ücreti ödeyecek. Bu da demek oluyor ki yakında tabletler, giyilebilir teknolojiler, tıp cihazları, satış terminalleri kısacası aklınıza ne gelirse bu markayla çıkabilir.

Şirketin basın sözcüsü yaptığı açıklamada çıkan her cihaz BlackBerry’den bir kod ya da teknoloji ile çıkacağını belirtti. Bunlar işletme servisleri ya da güvenli Android işletim sistemi versiyonu olabilir. TCL geçtiğimiz Aralık ayında telefonları için şirketin isminin uluslararası kullanım haklarını satın aldığını açıklamıştı ve son çıkan DTEK50 ile DTEK 60, Alcatel Idol 4 parçaları kullanılarak Tcl tarafından üretildi. Şirketin telefon pazarındaki çok küçük payı lisanslama yönteminin denenmesinde en büyük etmen oldu.