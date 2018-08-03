BlackBerry Evolve ve Evolve X tanıtıldı

BlackBerry, Hindistanlı üretim ortağı Optiemus ile beraber BlackBerry Evolve ve BlackBerry Evolve X modellerini tanıttı. Android Oreo ile gelen telefonların 18.9 ekranları, çift kameraları ve uzun süre şarj ihtiyacı hissettirmeyecek 4000 mAh pilleri var.

BlackBerry Evolve X

BlackBerry Key2 modelindeki gibi, BlackBerry Evolve X modelinde de sekiz çekirdekli 2,2 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 660 yonga setine sahip, 6GB RAM bulunan telefon Adreno 512 GPU grafik kartı ile desteklemiş. Telefonda 64GB dahili depolama alanı bulunuyor, ancak 256 GB’a kadar harici microSD desteği de unutulmamış.

Evolve X modeli 5.99 inç IPS LCD Full HD+ çözünürlük ve 18:9 ekran oranı ile piyasaya çıkıyor, Evolve ve Evolve X modelleri, markanın yeniden canlanmasından bu yana fiziksel QWERTY klavyesi olmadan çıkan Hindistan’daki ilk BlackBerry Android telefonu.

Telefon arka panelde çift tonlu led flaşla desteklenen 12 MP + 13 MP sensörlü çift arka kameraya sahip, ayrıca telefonda 16 MP led flaş destekli ön kameraya yer verilmiş. Blackberry Evolve X modelinde 4000mAh büyüklüğündeki bataryasını çabucak doldurması için Quick Charge 3.0 desteği de unutulmamış.

Evolve X modeli 510 $ seviyesinde fiyatlandırılacak. Telefon ağustos ayı sonunda Amazon Hindistan’da satışa sunulacak.

BlackBerry Evolve

Telefonun daha uygun fiyatlı üyesi olan BlackBerry Evolve, 6 GB RAM ilebirlikte geliyor, daha mütevazı bir işlemci olan Qualcomm Snapdragon 450 yonga setine sahip, ancak Snapdragon 450 14nm fabrikasyon sürecinde üretilmiş olan bir CPU olduğu için muhteşem pil ömrü beklemek yanlış olmayacaktır.

Sekiz çekirdekli CPU 1,8 GHz hızında çalışıyor 4GB Ram ve 64 GB dahili depolamaya sahip olan modelde microSD desteği unutulmamış.

Evolve, güçlü kardeşi gibi bir çift arka kameraya sahip, kamera Samsung 3L8 sensörleri ile donatılan 13 MP + 13 MP sensörler ile geliyor. Selfie çekimler için ise ön tarafta LED flaş destekli 16 MP kameraya yer verilmiş.

Telefon yine Hindistan pazarında yaklaşık 365 $ fiyatla satışa çıkacak. Telefonların Avrupa pazarında sunulması ile ilgili olarak ise bir haber paylaşılmadı.

Kaynak: https://www.androidcentral.com/blackberry-evolve-evolve-x