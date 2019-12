Black Widow solo filmi için fragman geldi!

The Lord of the Rings dizisinin çekimlerine film serisine de ev sahipliği yapan yemyeşil doğasıyla ünlü Yeni Zelanda‘da başlandı.

Ünlü yazar J.R.R. Tolkien‘in Yüzüklerin Efendisi üçlemesi 2001 yılında usta yönetmen Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlanmış ve büyük beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz aylarda Amazon stream platformunun kitaplarda anlatılan olayların daha öncesinde geçen bir Yüzüklerin Efendisi dizisinin hazırlıklarına başladığı ortaya çıkmıştı.

Bugün yapılan bir açıklamayla dizisinin çekimlerine Yeni Zelanda’da başlandığı duyuruldu. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemeleri de kendisi de Yeni Zelandalı olan yönetmen Peter Jackson tarafından aynı mekanlarda çekilmişti. Dizinin yaratıcıları ve yapımcıları olan J.D. Payne ve Patrick McKay mekan seçimini şöyle açıklıyorlar: ”İkinci Dünya Orta Çağının ilkel güzelliğini hayata geçirebileceğimiz yeri ararken, görkemli bir yer bulmamız gerektiğini biliyorduk, el değmemiş kıyıları, ormanları ve dağlarıyla Yeni Zelanda aradığımız yerdi.”