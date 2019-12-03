Dizi/Film/Kitap
Black Widow solo filmi için fragman geldi!
Black Widow 2020 yılında Marvel Sinematik Evreni‘nin kozlarından biri olacak. Merakla beklenen ve Natasha Romanoff‘u daha iyi tanımamızı sağlayacak olan yapım için tanıtım fragmanı geldi.
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Kadroda güçlü isimlerin olduğu filmde birkaç kere Marvel yapımlarında gördüğümüz Black Widow, yani Natasha Romanoff’u Scarlett Johansson oynuyor. Fragmanda ise Black Widow’un kardeşi diğer Black Widow Yelena Belova’nın ve Red Guardian’ın da yer alacağını görmekteyiz. Florence Pugh diğer Black Widow olurken Alexei Shostakov adındaki Rusların Kaptan’ı Red Guardian’a ise David Harbour hayat verecek.
Avengers: Endgame’de kendini feda eden Natasha’nın Black Widow olarak Avengers ekibinden ayrı olarak yaptıklarını ve yaşamını göreceğimiz Black Widow, Mayıs 2020’de vizyonda olacak.
Dizi/Film/Kitap
Sonic Movie: Yeni fragmanla, kirpi tamamen yenilendi!
Sonic filmi, bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte seyirciye sunulmuştu. Fakat gelen tepkilerin ardından yapımcı firma kirpinin dizaynını tamamen değiştirmeye karar vermiş gözüküyor.
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Sonic’i hepimiz 2000’li yılların başında çizgi film kuşağında gözlerimizi kamaştıran hızlı koşabilen bir kirpi olarak tanıyoruz. Şu an bile hala çizgi film sektöründe yeni versiyonları çıkan karakterin hızlı koştuğunu ve bununla birlikte etrafında bir ışık hüzmesi bıraktığını biliriz. Böylece düşmanlarla baş edebilir. Yüzükleri toplar ve Dr. Eggmen ile baş edip arkadaşlarının imdadına koşar. Peki tanıdığımız Sonic nerede?
Geçtiğimiz aylarda Sega, Paramount Pictures ile antlaşma yaparak lisans haklarını karakterle ilgili bir film yapması için devrini sağlamıştı. Bu antlaşma sonunda da aşağıda gördüğünüz çizgi karakteri yapım şirketi biz seyircilere sunmuştu.
Görüldüğü üzere, bu bizim senelerdir bildiğimiz Sonic ile yakından uzaktan alakalı bir çizim değil. Kuzeni desek o da olamaz. Neden böyle oldu açıklayayım. Firma, yapımın çok çok erken bir aşamasını gösterime açtığı için bizim de karşımıza böyle bir sonuç çıktı. İnsanların ağır eleştirileri üzerine Sega, yapım şirketine baskı yaparak dizaynı değiştirdi ve alışılagelmiş karizmatik kirpi kafayı tekrar hayatımıza soktu.
Tanıtım videosundaki ilk izlenimlerimiz, oldukça komik, bir o kadar sempatik ve yakışıklı kirpimiz maceradan maceraya koşmaya devam ediyor. Fakat bir farkla, kahramanımız başına gelecekleri gerçek dünya atmosferinde yapmak zorunda. Yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Bilmeyenler için eski trailerı da aşağıya konumlandırıyorum.
Kullanıcılardan gelen yorumlar, verilen izlenimi tam tersine çevirmeyi başarmış gözüküyor. Kullanılan CGI’ın bile değiştiğini gördüğümüz filmde karakterin seslendirmesini ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Jim Carrrey üstlenmiş. Açıkçası ilk tanıtım videosundaki görünümü Jim bile kurtaramazdı onu belirtmeden de geçememek lazım.
Filmin yönetmeni Jeff Fowler, yılın başında çıkan ilk fragmanın ardından Twitter üzerinden bir gönderimde bulunmuştu. Açıklamalarında “Korkutucu tepkiler için sevenlerimizi teşekkürler” söylemlerinde bulundu. Son açıklamalarında ise “Böylesine bir fragman daha fazla heyecanlandıramazdı” dedi.
Filmin yönetmenin bile beğenmediği bir filmden hayır gelmeyeceği aşikardı. Güzel bir hamle yapıldığını söyleyebiliriz.
Dizi/Film/Kitap
House M.D. Türkiye’ye uyarlanıyor: Hekimoğlu!
2004 – 2012 yılları arasında yayınlanan ve yayın döneminde reyting rekorları kıran NBC Universal dizisi House M.D. Türkiye’ye uyarlanıyor. İki Altın Küre ödülü alan popüler dizinin ülkemize uyarlanmış versiyonu olan Hekimoğlu’nun ilk tanıtımı yayınlandı.
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House M.D. uyarlaması Hekimoğlu, ilk tanıtımıyla ilgi topladı!
Aralıksız olarak 8 sezon boyunca ekranlarda yer alan House M.D.’nin tüm dünyada geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Kural tanımayan doktor Gregory House ve ekibinin başından geçen olayları anlatan dizi, şimdi Hekimoğlu adıyla ülkemize uyarlanıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizide Ateş Hekimoğlu (Dr. House) karakterini başarılı oyuncu Timuçin Esen canlandıracak. Dev oyuncu kadrosunda Okan Yalabık (James Wilson), Ebru Özkan (Lisa Cuddy), Kaan Yıldırım (Eric Foreman), Aytaç Şaşmaz (Robert Chase) ve Damla Colbay (Allice Cameron) gibi isimler de yer alıyor.
Karga Seven Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin uyarlamasını Banu Kiremitçi Bozkurt gerçekleştirirken, yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer oturuyor. Yakında Kanal D’de yayınlanacak olan dizinin konusu ve sosyal medyada oldukça ilgi toplayan ilk tanıtımı ise şöyle;
“Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Asosyal, huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktor olan Hekimoğlu, hem otorite karşıtı hem de sorun giderici ve kurtarıcıdır.”
Dizi/Film/Kitap
The Lord of the Rings dizisinin çekimlerine başlandı!
The Lord of the Rings dizisinin çekimlerine film serisine de ev sahipliği yapan yemyeşil doğasıyla ünlü Yeni Zelanda‘da başlandı.
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The Lord of the Rings dizisi
Ünlü yazar J.R.R. Tolkien‘in Yüzüklerin Efendisi üçlemesi 2001 yılında usta yönetmen Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlanmış ve büyük beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz aylarda Amazon stream platformunun kitaplarda anlatılan olayların daha öncesinde geçen bir Yüzüklerin Efendisi dizisinin hazırlıklarına başladığı ortaya çıkmıştı.
Bugün yapılan bir açıklamayla dizisinin çekimlerine Yeni Zelanda’da başlandığı duyuruldu. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit üçlemeleri de kendisi de Yeni Zelandalı olan yönetmen Peter Jackson tarafından aynı mekanlarda çekilmişti. Dizinin yaratıcıları ve yapımcıları olan J.D. Payne ve Patrick McKay mekan seçimini şöyle açıklıyorlar: ”İkinci Dünya Orta Çağının ilkel güzelliğini hayata geçirebileceğimiz yeri ararken, görkemli bir yer bulmamız gerektiğini biliyorduk, el değmemiş kıyıları, ormanları ve dağlarıyla Yeni Zelanda aradığımız yerdi.”