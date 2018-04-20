Black Shark için 1 milyon kişi sırada

Çıkarttığı her telefon ile olay yaratan Çinli Xiaomi yeni duyurduğu oyun telefonu Black Shark ile iligli bilgiler paylaşmaktan geri kalmıyor. Kısa zaman öncesinde duyurulan dünyanın ikinci oyun telefonu daha şimdiden 1 milyon kayıt almış. İçerisinde Snapdragon 845 işlemci yongası bulunan oyun telefonu 385€ fiyat ile satılıyor. İçerisindeki 4.000 mAh batarya ve özel su soğutma sistemi ile alet sadece oyuncuların değil genel olarak telefon severlerin ilgisini çekmekte.

Black Shark ile genişleyen yeni sektör

Razer ve Xiaomi’den sonra üçüncü olarak Nubia’dan Red Magic adında üçüncü bir oyun telefonu daha geldiğini hatırlatalım. Aylardır süren bu işin geleceğine dair söylentilere şu an için en iyi cevap Xiaomi’den geldi.