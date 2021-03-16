Black Shark 4 modelinin lansman tarihi belli oldu

Huawei mülkiyetinde yaşadığı ticari ambargonun izlerini silmeye çalışan Honor, bir yandan da yeni cihazlar geliştiriyor. Markanın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu V40 modelinin ardından Snapdragon 888 işlemcili bir telefon hazırlığında olduğu belirtiliyor.

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Honor, Qualcomm Snapdragon 888 işlemcili bir telefon duyuracak!

Geçtiğimiz yıl satış işlemleri tamamlanan Honor, bilindiği üzere yoluna bağımsız bir marka olarak devam ediyor. Bu süreçte iş ortaklarıyla tedarik anlaşmalarını yenileyen marka, amiral gemisi V40 modelini de yakın dönemde duyurdu. Ancak görünüşe göre Honor’un tek üst seviye akıllı telefon modeli V40 olmayacak. Markaya yakın kaynaklara göre, bir ya da birden fazla amiral gemisi telefonun daha duyurulacağı ifade ediliyor.

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Huawei’nin Mate/P serisi stratejisini izleyeceği düşünülen Honor’un ikinci amiral gemisi modeli “en üst seviyeyi” hedefleyecek. Zira gizemli cihazın gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alacağı belirtiliyor. Honor V40 ise sahip olduğu MediaTek Dimensity 1000+ ile sürpriz telefonu bir adım geriden izleyecek. Öte yandan, Honor’un yeni üst seviye modelinin Magic serisine ait olacağı iddia ediliyor. Son modeli 2019 yılında duyurulan Magic serisi, hatırlanacağı üzere tasarım tarafındaki detaylarıyla öne çıkıyordu.

Honor’un yeni amiral gemisi cihazının tanıtım tarihi olarak ise Temmuz ayı işaret ediliyor. Ayrıca markanın bir katlanan telefon ve üst seviye Android tablet üzerinde çalıştığı da biliniyor. İddialara göre bu iki cihazın söz konusu etkinlikte duyurulması sürpriz olmayacak. Son olarak Avrupa’da satışa sunulması planlanan yeni Honor modellerinin kutusundan Google servisleriyle çıkacağını belirtelim.

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