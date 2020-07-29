Son yıllarda oyun telefonları arasındaki rekabet giderek artıyor. Son olarak yeni tanıtılan Snapdragon 865+ yonga seti ile birlikte yüksek performans odaklı oyuncu telefonlarının serilerini yenilediğini görüyoruz. Black Shark tarafı da serisini güncelleyerek Black Shark 3S modelini yeni özellikler ile birlikte 31 Temmuz’da tanıtacak.

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Black Shark 3S, USB tabanlı ekran yansıtma ve hareket kontrollerine sahip!

Black Shark 3S’in resmi tanıtımına birkaç gün kala telefon için bazı yeni özellikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Black Shark 3S UBS 3.0 üzerinden ekran yansıtma desteği sağlayan JOYUI 12’yi çalıştıracak. Cihaz üzerinden 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel olması bekleniyor. Telefonu bir bilgisayara bağlar ve Black Shark uygulamasını çalıştırırsanız telefon ekranı bilgisayarda 60 fps’de yansıtılacak. Uygulama ile birlikte klavye ve fare gibi kontrolcüleri de telefonunuz ile kullanmanız mümkün. Tanıtım sırasında bu özellik oyun oynamak için gösterilse de her türlü mobil uygulamanız ile kullanabilirsiniz.

Black Shark 3S oyuncular için geliştirilen bir akıllı telefon ve oyuncuların daha iyi kontrollere sahip olması için dahili olarak da bazı özellikler içeriyor. Dokunmatik ekrana ek olarak telefon hareket kontrollerine de sahip. Hareket sensörleri aracılığı ile algılanan kullanıcı hareketleri oyunlar içerisinde çeşitli eylemleri gerçekleştirmek için atanabilmekte.

Tüm bunların yanı sıra daha fazla kontrol isteyen oyuncular için telefon harici omuz tuşlarına da desteklemekte. Diğer telefonlar ile de uyumlu olan omuz tuşlarını kullanarak oyuncuların daha fazla kontrol elde etmelerine olanak sağlamakta. Black Shark 3S’le birlikte gelecek olan yazılım ayrıca sesli komutları da desteklemekte. Bu sayede sesli komutlarınız ile ekran görüntüsü alabilir veya ekran kaydı başlatabilirsiniz. Mobil oyuncular için zaman zaman büyük bir problem haline gelebilen çağrılar da bu özellik ile birlikte daha fazla sorun olmayacağa benziyor. Sesli komutlarınız ile çağrıları cevaplayabilirsiniz ve tüm bunları yaparken oyununuza ara vermek zorunda değilsiniz.