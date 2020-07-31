Black Shark 3S 120 Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 865 ile tanıtıldı!

Giderek popüler hale gelen oyuncular için geliştirilen telefonlara son olarak Black Shark 3S eklendi. Yüksek performansa odaklanan ve donanımı ile oldukça dikkat çeken telefon 120 Hz ekran tazeleme hızına ve Snapdragon 865 yonga setine sahip.

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Black Shark 3S 120 Hz 6.67” AMOLED ekran ve Snapdragon 865 ile tanıtıldı!

Black Shark 3S selefine göre birkaç yükseltme ile birlikte gelişmekte olan mobil oyun sektöründe yerini aldı. Yeni paneli ile birlikte 270Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olan telefon aynı zamanda 120Hz ekran tazeleme oranına sahip. Ekranda farklı eylemler atayabileceğiniz ve basınca duyarlı iki bölge bulunmakta. Ayrıca jiroskop desteği sayesinde telefonun hareketleri ile de kontroller elde etmek mümkün. 6.67″ AMOLED panel 1080+ çözünürlüğe ve 500 nit parlaklığa sahip.

Black Shark 3S şaşırtıcı bir şekilde hala Snapdragon 865 yonga seti ile geliyor. Telefon tanıtılmadan önce yeni modelin 865+ yonga seti ile gelmesi beklenmekteydi. Telefon, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama desteğine sahip. Baz modeli 12/128 GB RAM ve depolama ile geliyor. Fiyat olarak 575 dolar etikete sahip olan Black Shark 3S’in 256 ve 512 GB depolama alanı sunan varyantları da mevcut. Selefi ile kıyas yapmamız gerekirse Black Shark 3 modeli UFS 3.0 standardını kullanıyordu ve 8GB LPDDR4 RAM’e sahipti. Black Shark 3S en son gelen JOYUI12 yazılımı ile ekran yansıtma özelliğine de sahip. Böylece USB-C bağlantısı üzerinden ekranınızı bir bilgisayara yansıtabilir ve oyunlarınızı klavye ve fare ile oynayabilirsiniz. Bu mod 60 fps’de çalışmakta ve 40ms gecikme süresine sahip. 4729 mAh pili le gelen telefon 65W gücünde bir şarj adaptörüne sahip. %50 şarj süresi 12 dakika ve tam şarj için 38 dakika gerekmekte.

Kamera tarafında ise kullanıcıları arka tarafta 3lü kamera kurulumu karşılıyor. Ana kamera 1.8 f diyaframa sahip 64 MP sensör olarak tercih edilmiş. Ana kamera 120 derece ultra geniş açı bir kamera ve 5Mp derinlik sensörü ile desteklenmekte. Telefonun ön tarafında ise 20 MP özçekim kamerası bulunmakta.