Black Shark 3 ve Pro modeli 8 Mayıs’ta Avrupa pazarında!

Xiaomi’nin oyuncu telefonu serisi olan Black Shark ailesi, Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro modelleriyle; 8 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Avrupa’daki kullanıcıların beğenisine sunulmak üzere; raflardaki yerini alacak.

İlginizi çekebilir: Black Shark 3 ve Black Shark 3 Pro tanıtıldı!

Black Shark 3 standart ve Pro modeli önümüzdeki hafta Avrupa pazarına giriş yapıyor

Black Shark tarafından resmi olarak duyurulan bilgiye göre, oyunsever kullanıcıların önde gelen tercihlerinden olan Black Shark serisi, 8 Mayıs 2020 itibarı ile Avrupalı müşterilere sunulacak. Cihazın Avrupa fiyatı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da; Çin’deki fiyatın 502 Dolar’a tekabül ettiğini biliyoruz. Bu değer Pro versiyonu için ise 674 Dolar. Cihazların Avrupa fiyatlarının bu değerden az bir miktar daha yüksekte konumlanması bekleniyor. Fakat yine de Black Shark serisi hala birçok amiral gemisi sınıfına göre avantajlı fiyatlara sahip.

Çin’de bir süredir satışta olan Black Shark 3 serisinin bazı teknik özelliklerine değinecek olursak ise; cihazlar, 5G desteğine ve Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisine sahip. 4. Nesil sıvı soğutma ile beraber USB Type-C ve 65 W hızlı şarj desteği mevcut. Black Shark 3 modeli 4.720 mAh bataryaya sahip iken; Pro modelinde 5.000 mAh kapasiteli bir batarya kullanıcılara sunuluyor. Xiaomi, iki cihaz için de şarj sırasında %50 batarya doluluğuna ulaşmanın 12 dakika sürdüğünü ve cihazın sıfırdan tam şarja 38 dakikada ulaşılabileceğini belirtmişti. Ayrıca cihaz arka tarafta 64MP + 13MP ultra geniş + 5MP derinlik olmak üzere 3’lü kamera modülüne sahip.

Siz Black Shark 3 serisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Satın almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!