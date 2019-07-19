Black Shark 2 Pro, Geekbench sonucu ortaya çıktı!

Black Shark 2 Pro modelinin belli başlı donanım özellikleri Geekbench testi sonuçlarıyla ortaya çıktı.

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Black Shark 2 Pro özellikleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin oyun telefonları odaklı alt markası Black Shark‘ın merakla beklenen yeni modeli Black Shark 2 Pro‘nun kimi özellikleri Geekbench testi sonuçlarıyla ortaya çıktı. 12 GB RAM‘le gelen ve güncel Android Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan akıllı telefon; testten tek çekirdekte 3,632, çoklu çekirdekte ise 11,304 puanlarını aldı.

Oyun telefonunun sonuçlarda “msmnile” kod adıyla belirtilen işlemcisinin ise Snapdragon 855 ya da yeni tanıtılan Snapdragon 855+ olması bekleniyor. Qualcomm‘un oyun telefonları için geliştirdiği Snapdragon 855+ yongasını kullanacak olan ilk cihazın Asus ROG II olduğu açıklanmıştı.

30 Temmuz‘da tanıtılacak olan akıllı telefonun diğer teknik detayları ise henüz belli değil.