eattle merkezli video oyunu geliştiricisi Cliffhanger Games, Black Panther temalı yeni bir video oyunu geliştirmekte olduklarını duyurdu. Marvel Games ile işbirliği içinde hazırlanan bu hikaye odaklı, tek kişilik oyun, üçüncü şahıs kameralı bir deneyim sunacak ve oyuncuları, Wakanda’nın efsanevi süper kahramanı Black Panther’in heyecan verici macerasına davet ediyor.

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Cliffhanger Games, ünlü oyunlar Middle-Earth: Shadow of Mordor, Halo Infinite, God of War ve Call of Duty’nin geliştirilmesine katkıda bulunmuş deneyimli profesyonelleri bünyesinde topladı. Ekibin yönetimini, sektörde tanınan bir isim olan ve Monolith Productions’dan gelen Kevin Stephens üstleniyor.

Stüdyo, projenin hala erken aşamada olduğunu ve önlerinde uzun bir yolculuk olduğunu belirtiyor. Kendine güvenen ve bu yolculukta eşlik etmek isteyen yetenekli bireylerin takıma katılmaları için çağrıda bulunuyor.

Kevin Stephens oyunla ilgili olarak, “Oyunculara eksiksiz ve otantik bir Black Panther deneyimi sunmaya kendimizi adadık ve onlara hikaye odaklı bir video oyununda, şimdiye kadar deneyimledikleri oynanış şekli üzerinde daha fazla yetki ve kontrol sağladık. Wakanda, zengin bir süper kahraman şehri ve bizim görevimiz de Black Panther’i seven ve Wakanda’yı tüm detaylarıyla keşfetmek isteyen oyuncular için efsanevi bir dünya geliştirmek” sözlerine yer verdi ve ekledi: “Bu yolculuğa çıktığımızda Marvel Games ile ortaklaşa çalışarak Wakanda’yı -tüm teknolojisi ve kahramanlarıyla birlikte- oyuna yansıtmayı hedefledik ve bu hedefimizi kendi orijinal hikayemizi de içine katarak oyuncularla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.