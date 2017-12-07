Black Mirror 4. Sezon Tarihi Açıklandı!

2018 yılı içerisinde geleceği açıklanan Black Mirror’ın 4. sezon tarihi de açıklandı.

Günümüzdeki ve gelecekte olabilecek durumları bardağın boş tarafı ya da madalyonun diğer yüzünden gösteren Black Mirror, merakla beklenen 4. sezon için tarih verdi. Son yayımlanan fragman ile 29 Aralık 2017’de geleceği görülen Black Mirror, özellikle yılbaşı planında değerlendirilebilecek bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

“Ne kadar zor olursa olsun parlak bir gelecek hayal etmek zorundayız.” mottosuyla gelecek Charlie Brooker’ın yarattığı Black Mirror, bakalım diğer sezonlarına göre nasıl bir yapım olarak gelecek.