Black Mirror 4. Sezon İçin Yeni Fragman!

Black Mirror’ın 4. sezonu için “Hang The DJ” adında bir fragman daha geldi.

Dünyanın en garip ve en popüler dizilerinden biri haline gelen Black Mirror’ın 4. sezonu hazırlıkları devam ediyor. 6 bölümlük bir yeni sezon olarak gelecek Netflix’e emanet dizi, 4. sezonun 4. bölümü olan “Hang The DJ” için bir fragman ve bölüm posteri yayınlandı. Görünüşe göre Tinder, Happn vb arkadaşlık uygulamalarını hedef alan Hand The DJ, ilgi çekici görünüyor.

Hatta “Siri”ye atfen olduğu anlaşılan ve “The System” adındaki yapay zekaya da gönderme yapılmış. Bakalım, yayın tarihi 2018 olarak beklediğimiz Black Mirror nasıl bir sezon bizlere sunacak.