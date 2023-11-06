Dünya genelinde birçok marka ve alışveriş sitesinin çeşitli indirimler yaptığı ve ülkemizde Efsane Cuma, Şahane Cuma, Muhteşem Cuma gibi farklı isimlerle de adlandırılan Black Friday’e sayılı günler kaldı. Tüketiciler tarafından heyecanla beklenen Black Friday artık tek bir günün dışına taşarak neredeyse bir ay boyunca kampanyaların düzenlendiği bir dönem haline geldi. Başta e-ticaret olmak üzere tüm sektörlerden firmalar kasım ayı boyunca düzenledikleri çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve indirimlerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi ve satış hacimlerini artırmayı hedefliyor. Şirketler bu dönemde müşterilerine bu kampanyaları duyurmak ve etkileşime girmek için çeşitli dijital ve geleneksel pazarlama araçlarını kullanıyor. Bu pazarlama araçlarından biri de e-postalara kolayca eklenebilen e-posta imzaları. Bir pazarlama aracı olarak e-posta imzaları kampanyaları duyurmak, marka görünürlüğünü artırmak, online ve offline mağazalara ilgi çekmek ve müşterilerle etkileşime girmek için etkili ve uygun maliyetli bir araç olarak öne çıkıyor.

PEAKUP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toprakçı, “Yılın en çok beklenen zamanı olan ve Black Friday’in de etkisiyle adeta bir alışveriş festivaline dönüşen Kasım ayında şirketler, birçok kampanya ve etkinlik düzenliyor. Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdikleri bu dönemde kurumsal e-posta imza yönetim uygulamamız SIGNandGo, şirketlerin kampanyalar, duyurular, indirimler, reklamlar, etkinlikler ve benzeri içerikleri gönderdikleri e-postalarda paylaşmalarına olanak tanıyarak pazarlama faaliyetlerine destek oluyor. SIGNandGO, e-posta imzasını güçlü bir marka ve pazarlama aracına dönüştürüyor ve şirketlere birçok avantaj sağlıyor” dedi.

Kurumsal e-posta imzaları pazarlama açısından büyük potansiyele sahip

Milyonlarca kişinin her gün müşterileri, iş ortakları veya çalışma arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullandığı elektronik postalarda yer alan kurumsal imzalar artık marka bilinirliğine katkı sağlayan ve pazarlama açısından büyük potansiyele sahip bir güce dönüştü. Günümüzde birçok işletme e-posta imzalarını kampanyalarını duyurmak için kullanıyor. Departmana veya kişilere göre özelleştirilebilen bir e-posta imzası olan SIGNandGO ile tek bir ara yüz üzerinden tüm çalışanların e-posta imzalarını oluşturmak, duyurulmak istenen “Black Friday”, Cumhuriyet’in 100. Yılı gibi özel dönemlere ait mesajları içeren bannerları eklemek, yönetmek ve dağıtmak daha pratik hale geliyor. SIGNandGO sayesinde kurumsal e-posta imzası yönetimi merkezi olarak gerçekleştirilebiliyor ve İnsan Kaynakları departmanlarının takibi kolaylaşıyor.

Her türlü içerik paylaşılabiliyor

İmzalara daha profesyonel bir görünüm kazandırarak marka bilinirliğine katkı sağlayan SIGNandGO ile hedef kitleye e-posta imzası altına yerleştirilen bannerlar aracılığıyla mesajlar iletilebiliyor. Kampanya, bildiri, reklam, özel gün kutlamaları gibi içeriklerin tanıtımı, e-posta imzalarına eklenen görsel, gif ve yönlendirme bağlantılarıyla yapılabiliyor. Seçilen tarihlere göre zamanlanmış e-posta imzaları yıl dönümleri veya Black Friday gibi kampanya dönemlerine yönelik tasarımların otomatik olarak e-imzaya eklenmesini sağlıyor.