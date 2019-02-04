Black Desert Türkiye ve MENA Gölgeler Arenası Battle Royale sezon öncesi etkinlikleri başlıyor

Gölgeler Arenası’nı çok seven maceracılar, sezon öncesi dönemin ödüllerini almaya çok yaklaştı. Gölgeler Arenası sezon öncesi dönemi ödüllerinin yanı sıra, 2 yeni etkinlik ve Black Desert Steam indirimleri maceracıları bekliyor!

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Gölgeler Arenası oynayan maceracılar ödüllendirilecek!

Black Desert Gölgeler Arenası, Battle Royale’in sezon öncesi dönemi 24 Ocak-13 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Sezon öncesi dönem boyunca, daha önce yapılan tüm ilerlemeler sıfırlanacak ve erken erişim döneminde en az bir maçta boy göstermiş tüm maceracılar, Kamasylve Kutsaması ile ödüllendirilecek.

Sezon öncesi dönem boyunca en az 30 Gölgeler Arenası Battle Royale maçına katılmış maceracılar, hayatta kalma süreleri, toplam rakip öldürme sayıları gibi kategorilerinde puanlanarak Gölgeler Arenası sıralamalarına göre ödüllendirilecekler. Sıralamalarda zirvede yer alan oyuncuları özel hediyeler bekliyor.

Yeni maceralar ve maceracılar için Black Desert indirimleri yolda!

Oyun severler, 7 günlük deneme sürümü ile Black Desert evrenine giriş yaparak, Black Desert indirimlerinden yararlanıp bu eşsiz oyun deneyimine sahip olabilecek. Black Desert resmi internet sitesinde 30 Ocak – 13 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak olan yüzde 50 indirim, macera severleri bekliyor. Aynı zamanda 4 Şubat – 11 Şubat 2019 tarihleri arasında Steam üzerinde gerçekleşecek Black Desert evrenine yüzde 50 indirim ile de giriş yapabilme hakkı sunuluyor.

Kore yeni yılı kutlamalarıyla birlikte 2 yeni etkinlik geliyor!

30 Ocak 2019’dan 13 Şubat 2019’akadar Kore Yeni Yılı kutlamalarıyla birlikte maceracılar, Black Desert Türkiye ve MENA‘ya gelecek 2 yeni etkinliğin tadını çıkarabilecek. “Şans Getiren Lokumlar” etkinlikleriyle maceracılar, Renkli Kore Lokumu yapmak için balık tutacak, toplayıcılık yapacak ve Black Desert dünyasının dört bir yanından gelen canavarları katlederek malzemeler toplayacaklar. Bu etkinliğe katılan maceracılar İnci Kutusu – 2000, Dandelion Silah Kutusu, Ogre Yüzüğü veya diğer özel eşyalara sahip olabilecekler.

Ayrıca 1 Şubat – 6 Şubat 2019 tarihleri arasında “Altın Hazine Sandığı Bereketi” etkinliği serüvene dahil olacak maceracılar, içinde özel eşyalar barındıran altın hazine sandığı kazanmak için mücadelelere dahil olabilecekler.