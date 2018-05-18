Yeni nesil MMORPG oyunlarından biri olan ve oyuncum sayısında milyonlara ulaşan Black Desert Online, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü Steam’ de yayınlanmaya indirim ile beraber başladı. Türkiye’de bir çok etkinlik ile kitlesini oluşturan BDO, yüzde 50 indirim ve yeni kullanıcılar için özel sunucu olan Olvia ile başlangıcını yaptı.

Aynı zamanda kullanıcıların yoğun ilgisi ve beklentisi sonrasında, 2018 yılı güncelleme takvimini öne çeken Black Desert Online Kara Şövalye, Mistik ve Striker sınıflarını hep birlikte oyuna ekledi.

Black Desert Online için Ay-Yıldız!

Kampanya dahilinde 17 Mayıs’tan itibaren, 14 Haziran saat 02.59’a kadar yükseltme ve tüm paketlerde, bütün ödeme yöntemlerinde geçerli olmak üzere yüzde 50 indirim sağlanıyor. Oyunculara

Türk oyun tarihinde ilk defa gökyüzünde Türk Bayrağı canlandırmasını buluşturacak oyun, kullanıcılarına bambaşka bir heyecanla buluşturuyor. Dünyada ilk kez bir oyunun gece versiyonunda Ay ve Yıldız’ı bir arada görecek olan oyuncular, ayrıca Ramazan’a özel etkinliklere de kavuşacak. Birbirinden eğlenceli ve kazançlı etkinliklerin yanı sıra, BDO tarihinde ilk kez 3 sınıf birden oyuna eklendi.

Black Desert Online’ın Steam profiline buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.