Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Black Adam, birçok film eleştirmeninden düşük puan almış ve DC evreninde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Hakkında devam filmi olmayacağı yönünde haber yapılan Black Adam’ı canlandıran ve The Rock adıyla tanınan Dwayne Johnson, hayranlarına üzücü haberi verdi.

Filmin yıldızı Dwayne Johnson’a göre, “Black Adam” devam filmi Warner Bros Discovery’nin DC filmlerinin bir sonraki aşamasında yer almayacak.

Her ne kadar DC’nin yeni döneminde bir Black Adam filmi görmeyecek olsak da, Johnson’ın paylaşımı Black Adam serüveninin başka şekillerde devam edebileceğini gösteriyor.

Öyle ki, Johnson bir paylaşımında “DC ve Seven Bucks, Black Adam’ın gelecekteki DC çoklu evren bölümlerinde kullanılabileceği en değerli yolları keşfetmeye devam etme konusunda anlaştı” ifadelerini kullandı. Seven Bucks’ın Dwayne Johnson’ın yapım şirketi olduğunu hatırlatalım.

David Zaslav yönetimindeki Warner Bros Discovery’nin maliyetleri düşürmeye çalıştığı ve borç yükü altında şirketi yenilemeye çalıştığı bir dönemde gelen bu haberle beraber, şirketin hisseleri geçtiğimiz gün son 1 yılın en düşük seviyesine indi.

“Black Adam” Warner Bros için hayal kırıklığı yaratan yapımlar arasındaydı. Bütçe büyüklüğüne ve Johnson’ın popülaritesine rağmen film gişede düşük performans gösterdi ve eleştirmenlerden kötü yorumlar aldı.

James Gunn ve Peter Safran geçtiğimiz ay Warner Bros Discovery, DC Comics film ve TV biriminin yeni başkanları olarak göreve başladılar. Black Adam’ın devam filmi olmayacağı kararı, DC’deki liderlik değişiminin ardından geldi.

İntihar Timi filmini yöneten Gunn ve Aquaman’in yapımcılığını üstlenen Safran, DC Stüdyoları’na yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor ve bu da bazı karaktelerin DC evrenindeki kaderini etkiliyor. DC, kısa bir süre önce HBO Max’te yayınlanacak olan “Batgirl” dizisini beklenmedik bir şekilde iptal ederek Hollywood’da büyük ses getirdi ve hayranların tepkisini çekti.

Johnson’ın paylaşımına cevap olarak “@TheRock’ı seviyorum. Onun ve Seven Bucks’ın bundan sonra ne yapacağını görmek için her zaman heyecanlıyım. Yakında işbirliği yapmak için sabırsızlanıyorum.” diyen Gunn, Black Adam’ın ilerleyen etaplarda DC evrenine yeniden dahil edilebileceğinin sinyallerini verdi.

Love @TheRock & I'm always excited to see what he & Seven Bucks do next. Can't wait to collaborate soon. 🙏 https://t.co/NLwRqBVkd1

