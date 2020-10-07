Samsung
Bixby Vision bünyesindeki bazı AR özellikleri kullanımdan kaldırılıyor
Samsung, Bixby Vision için sunduğu bazı AR özelliklerini bu ay kullanımdan kaldırıyor. Şirket, kullanıcılarına bildirim göndererek bahse konu değişiklik hakkında uyardı.
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Samsung, kullanıcılara kamera uygulaması aracılığıyla gönderdiği bildirimde, ekim ayının sonundan itibaren Bixby için sunduğu bazı artırılmış gerçeklik özelliklerini kaldıracağını söyledi. Samsung’un kamera uygulamasıyla Bixby Vision’a erişmeye çalışan kullanıcılara gösterilen ayrıntılı uyarıda; yerler, makyaj, ev dekorasyonu ve stil özelliklerin artık Vision’da kullanılamayacağı belirtiliyor.
Bixby Vision bazı AR özelliklerini kaybediyor
Samsung’un yaptığı söz konusu kaldırma girişimi şu an için Bixby Vision bünyesindeki tüm artırılmış gerçeklik yeteneklerini kapsamıyor. Örneğin gerçek zamanlı bir çeviri özelliğinin yanı sıra, kamera tarafından görülen metni okuyarak görme engelli kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlayan hızlı okuyucu gibi erişilebilirlik seçenekleri hala kullanılmaya devam edecek.
İlk olarak 2017′de Samsung Galaxy S8 ile birlikte tanıtılan Bixby, şirketin Google Asistan ve diğer Google artırılmış gerçeklik hizmetleriyle yoğun bir rekabet içinde bulunuyor. Samsung belli AR özelliklerini her ne kadar kaldırsa da, muhtemelen bu pazardan elini eteğini tamamen geri çekmeyecek.
Hatta geçtiğimiz aylarda şirketin kendi ürettiği telefonlarda kendi hizmetlerini ön plana çıkarmak için Google ile görüşmelere başladığı ortaya çıkmıştı. İkili arasındaki görüşmeden doğacak olası bir anlaşmaya göre Samsung, telefonlarında Google Asistan ve Play Store’u kendi hizmetlerinin gölgesinde bırakabilir.
Akıllı Telefonlar
Samsung, S10 ve S20 için Ekim 2020 güvenlik yamasını dağıtıyor
Samsung, Ekim 2020 Android güvenlik yamasını içeren güncellemeyi Galaxy S20 serisi için dağıtmaya başladı. Galaxy S20 serisine ek olarak, geçen yılın amiral gemisi modeli olan Galaxy S10 serisi de Ekim 2020 Android güvenlik yamasını almaya başladı. Güncelleme, güvenlik yaması haricinde yeni bir özellik ve iyileştirme içermiyor.
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Samsung, ekim ayı içerisinde tamamlamayı planlıyor
Güncelleme, SamMobile’ın aktardığı bilgilere göre; Galaxy S10 serisi için ‘G97xFXXS9DTI8’, Galaxy S20 serisi için ‘G98xxXXS5BTU’ sürüm adlandırmaları ile geliyor. Söz konusu güncellemeler henüz az sayıda kullanıcı için sunuluyor fakat iki hafta içerisinde tüm kullanıcılara dağıtılması bekleniyor. Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip modelleri için de Ekim 2020 Android güvenlik yamasının birkaç gün içerisinde dağılmaya başlanması bekleniyor.
Android 11 tabanlı One UI 3.0 hazırlıkları hızlanıyor
Samsung, Galaxy S20 serisi için Android 11 tabanlı One UI 3.0 arabiriminin beta programına çok yakında başlaması bekleniyor. Henüz şirket tarafından onaylanmış bir tarih yok. Şirket, geçtiğimiz yıl Galaxy S10 serisi için Android 10 tabanlı One UI 2.0 arabiriminin beta programını Ekim 2019’un ortalarında başlatmıştı. One UI 2.0’ın kararlı sürümü ise Kasım 2019’un sonlarında Galaxy S10 serisi kullanıcılarına sunulmuştu.
Halihazırda Galaxy S10 veya Galaxy S20 serisi bir telefon kullanıyorsanız, telefonunuzun ayarlar menüsünden güncelleştirmeleri kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A42 5G modelinden ilk resmi görseller ortaya çıktı
Samsung Galaxy A42 5G cihazından ilk resmi görseller ortaya çıktı. Firmanın geçen ay tanıttığı akıllı telefonunun renk seçenekleri belli oldu.
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Samsung Galaxy A42 5G renk seçenekleri ortaya çıktı!
Samsung, Galaxy A serisine yeni cihazlar katmaya devam ediyor. Firma geçtiğimiz ay tanıttığı Galaxy A42 5G modeline ait resmi görseller paylaştı. Orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonundan ilk görselleri paylaşan akıllı telefon üreticisi, cihazın renk seçeneklerini de görme fırsatını bizlere sundu. Arka panelde ilginç renk geçişlerine sahip olacak akıllı telefon, üç farklı seçenek ile kullanıcılarını karşılayacak. Siyah, beyaz ve gri renkler ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, ön tarafta da damla çentik ile piyasaya çıkacak.
Gücünü Snapdragon 750 işlemcisinden alacak Samsung Galaxy A42 5G, 128 GB depolama alanına sahip olacak. 6.6 inçlik AMOLED ekran ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefonda bir adet de, 20 MP değerinde ön kamera bulunmakta. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusu da ekran altına yerleştirilmiş. Arka tarafta dörtlü kamera kurulumunun yer aldığı akıllı telefonda kameralar sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik ve yine 5 MP makro sensörü olarak belirlenmiş. One UI 2.5 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Kasım ayında piyasada göreceğimiz cihazın 369 euroluk bir fiyat etiketi bulunmakta.
Akıllı Telefonlar
Samsung, ‘Fan Edition’ serisini devam ettirmekte kararlı
Samsung ilk ‘Fan Edition’ model telefonunu, pil sorunları sebebiyle kullanıma sunulamayan Galaxy Note 7 modeli için üretmişti. 2017 yılında piyasaya sürülen Galaxy Note 7 FE modelinden sonra, herhangi bir ‘Fan Edition’ model cihaz görememiştik.
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Samsung birinci ağızdan açıkladı
Galaxy S20 FE ile birlikte, ‘Fan Edition’ model cihazlar tekrar hayatımıza girmiş oldu. Şirket, daha önce uygun fiyatlı amiral gemisi modellerini piyasaya sürerken ‘Lite’ takısını kullanıyordu. Samsung’un yeni planı, ‘Lite’ takısı yerine ‘FE’ takısını kullanmak. Şirket bu iddiayı Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy S20 FE modelini tanıttığı sırada doğruladı.
Samsung Electronics yöneticilerinden Clare Hunter, “Galaxy tutkunları için amiral gemisi modellerimizin sahip olduğu özelliklerden ödün vermeden, ‘Fan Edition’ modeller tasarlamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda da amiral gemisi cihazlarımızın ‘Fan Edition’ versiyonlarını göreceksiniz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya dayanarak, Samsung’un ‘S’ ve ‘Note’ serisi modellerinin her zaman bir ‘FE’ versiyonunun da olacağını söyleyebiliriz.
Yakın dönemde Galaxy Note 20 FE modeli gelebilir
Önümüzdeki aylarda Galaxy Note 20 FE modelini görmemiz kuvvetle muhtemel. Bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy Note 10 Lite modelinin, teknik özellikler bakımından Galaxy Note 10 ile paralellik gösterdiğine şahit olmuştuk. Muhtemel bir Galaxy Note 20 FE modelinin teknik özellik bakımından; Snapdragon 865+/Exynos 990 işlemci, Adreno 650/Mali-G77 MP11 grafik işlemci, 120Hz tazeleme oranına sahip düz bir ekran, üçlü kamera kurulumu ve geliştirilmiş bir ‘S Pen’ ile gelmesi tahmin ediliyor.