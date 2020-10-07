Bixby Vision bünyesindeki bazı AR özellikleri kullanımdan kaldırılıyor

Samsung, Bixby Vision için sunduğu bazı AR özelliklerini bu ay kullanımdan kaldırıyor. Şirket, kullanıcılarına bildirim göndererek bahse konu değişiklik hakkında uyardı.

İlginizi çekebilir: Bixby geliştiricilere açılıyor

reklam

Samsung, kullanıcılara kamera uygulaması aracılığıyla gönderdiği bildirimde, ekim ayının sonundan itibaren Bixby için sunduğu bazı artırılmış gerçeklik özelliklerini kaldıracağını söyledi. Samsung’un kamera uygulamasıyla Bixby Vision’a erişmeye çalışan kullanıcılara gösterilen ayrıntılı uyarıda; yerler, makyaj, ev dekorasyonu ve stil özelliklerin artık Vision’da kullanılamayacağı belirtiliyor.

Bixby Vision bazı AR özelliklerini kaybediyor

Samsung’un yaptığı söz konusu kaldırma girişimi şu an için Bixby Vision bünyesindeki tüm artırılmış gerçeklik yeteneklerini kapsamıyor. Örneğin gerçek zamanlı bir çeviri özelliğinin yanı sıra, kamera tarafından görülen metni okuyarak görme engelli kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlayan hızlı okuyucu gibi erişilebilirlik seçenekleri hala kullanılmaya devam edecek.

İlk olarak 2017′de Samsung Galaxy S8 ile birlikte tanıtılan Bixby, şirketin Google Asistan ve diğer Google artırılmış gerçeklik hizmetleriyle yoğun bir rekabet içinde bulunuyor. Samsung belli AR özelliklerini her ne kadar kaldırsa da, muhtemelen bu pazardan elini eteğini tamamen geri çekmeyecek.

Hatta geçtiğimiz aylarda şirketin kendi ürettiği telefonlarda kendi hizmetlerini ön plana çıkarmak için Google ile görüşmelere başladığı ortaya çıkmıştı. İkili arasındaki görüşmeden doğacak olası bir anlaşmaya göre Samsung, telefonlarında Google Asistan ve Play Store’u kendi hizmetlerinin gölgesinde bırakabilir.