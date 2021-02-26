Bitexen, Adana Demirspor Coin’i tanıttı

Bitexen Teknoloji, sponsorluğunu üstlendiği Adana Demirspor ile yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Anlaşmaya göre, Adana Demirspor Coin (ADSC) artık Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu’nda listelenecek.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Bitexen Teknoloji iş birliğine imza attı. Bu anlaşmaya göre; kripto para “Adana Demirspor Coin” (ADSC) ve “Mavi Şimşekler” mobil uygulaması hayata geçti.

Adana’da gerçekleştirilen lansman ile duyurulan ADSC’in; kendisine ait bir mobil uygulaması ve bu uygulama içerisinde ödeme sistemi olacak. Ayrıca günlük hayatta kullanılabilecek olan ve Ethereum blokzinciri üzerinde oluşturulmuş toplam 50 milyonluk bir arz ile üretilmiş ADSC, 1 Türk Lirası’na sabit olacak.

Tanıtım toplantısında konuşan Bitexen Teknoloji AŞ Kurumsal İletişim Direktörü Arif Kalem; “Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve ürünlerimizden biri olan Dijital Varlık Platformu’muz Bitexen; tüm Türkiye’de beğenilen, tercih edilen ve popüler bir dijital varlık alım satım platformu oldu.

Adana Demirspor için oluşturduğumuz Adana Demirspor Coin ve Mavi Şimşekler uygulaması ile heyecan verici bir projeye imza attık. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Adana Demirspor’umuza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Adana Demirspor taraftarlarına destek fırsatı vermesini amaçlayan Adana Demirspor Coin, taraftarların da büyük desteğini bekliyor. Bitexen Kıdemli Araştırma Uzmanı Agah Selim; “Örneğin kulübün maç esnasındaki en favori oyuncusu sizce hangisiydi ya da bu maçta takımınızın nasıl bir forma giymesini istersiniz gibi anketlere dahil olarak sesini takıma duyurabilirsiniz” dedi.

Tüm bunlara ek olarak Adana Demirspor’un anlaşmalı olduğu zincir marketler ve online alışveriş sistemlerinde de ADSC’nin kullanılması mümkün.

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