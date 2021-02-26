Genel
Bitexen, Adana Demirspor Coin’i tanıttı
Bitexen Teknoloji, sponsorluğunu üstlendiği Adana Demirspor ile yeni bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Anlaşmaya göre, Adana Demirspor Coin (ADSC) artık Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu’nda listelenecek.
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile Bitexen Teknoloji iş birliğine imza attı. Bu anlaşmaya göre; kripto para “Adana Demirspor Coin” (ADSC) ve “Mavi Şimşekler” mobil uygulaması hayata geçti.
Adana’da gerçekleştirilen lansman ile duyurulan ADSC’in; kendisine ait bir mobil uygulaması ve bu uygulama içerisinde ödeme sistemi olacak. Ayrıca günlük hayatta kullanılabilecek olan ve Ethereum blokzinciri üzerinde oluşturulmuş toplam 50 milyonluk bir arz ile üretilmiş ADSC, 1 Türk Lirası’na sabit olacak.
Tanıtım toplantısında konuşan Bitexen Teknoloji AŞ Kurumsal İletişim Direktörü Arif Kalem; “Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve ürünlerimizden biri olan Dijital Varlık Platformu’muz Bitexen; tüm Türkiye’de beğenilen, tercih edilen ve popüler bir dijital varlık alım satım platformu oldu.
Adana Demirspor için oluşturduğumuz Adana Demirspor Coin ve Mavi Şimşekler uygulaması ile heyecan verici bir projeye imza attık. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Adana Demirspor’umuza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.
Adana Demirspor taraftarlarına destek fırsatı vermesini amaçlayan Adana Demirspor Coin, taraftarların da büyük desteğini bekliyor. Bitexen Kıdemli Araştırma Uzmanı Agah Selim; “Örneğin kulübün maç esnasındaki en favori oyuncusu sizce hangisiydi ya da bu maçta takımınızın nasıl bir forma giymesini istersiniz gibi anketlere dahil olarak sesini takıma duyurabilirsiniz” dedi.
Tüm bunlara ek olarak Adana Demirspor’un anlaşmalı olduğu zincir marketler ve online alışveriş sistemlerinde de ADSC’nin kullanılması mümkün.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 4G Türkiye İhtimaliyle Tanıtıldı
Geçtiğimiz günlerde 5G destekli A32 modelini tanıtan Samsung, şimdi de 4G’li modeli duyurdu. İşte karşınızda Samsung Galaxy A32 4G!
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Samsung Galaxy A32 4G Özellikleri
Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, Ocak ayında Galaxy A32 5G modelini tanıtmıştı. Ancak 5G’nin fiyata olan etkisi bazı pazarlarda bu modeli ilgisiz bırakabilirdi. Bu duruma karşı 4G destekli bir model tanıtan Samsung, başarılı fiyat etiketini de karşımıza çıkardı. Peki yeni Samsung Galaxy A32 4G Türkiye’ye gelme ihtimaliyle tanıtıldı.
6.4 inç FHD+ çözünürlükte 90Hz taramalı Infinity-U Super AMOLED ekranla birlikte tanıtılan Galaxy A32 4G’nin ön kamerası 20MP çözünürlükte. Ek olarak Gorilla Glass 5 bu telefonda yer alacak. Arka tarafta LG Velvet benzeri kamera kurulumuyla gelen telefonun dört adet kamerası mevcut. Bu kameraların çözünürlükleri ise şu şekilde sıralanmakta:
- 64MP f/1.8 diyafram açıklığında ana
- 8MP f/2.2 diyafram açıklığında 123 derece ultra geniş açılı
- 5MP f/2.4 diyafram açıklığında makro
- 5MP f/2.4 diyafram açıklığında portre
Bunun dışında Samsung Galaxy A32 4G gücünü MediaTek Helio G80‘den güç alıyor. Hatırlarsanız A32 5G Dimensity 720 ile geliyordu. Aynı zamanda 4GB/6GB/8GB RAM ve 64GB / 128GB depolama seçenekleri de telefona eşlik etmekte.
15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile birlikte kutudan çıkacak olan Galaxy A32 4G, 220 avroluk fiyat etiketine sahip. Ayrıca Mavi, Menekşe, Siyah ve Beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği yeni modelde yer alıyor. Bunların dışında telefon hakkında diyebileceğimiz herhangi bir şey yok. Unutmadan bu model “A” serisindeki ilk 90Hz taramalı telefon.
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Akıllı Telefonlar
Huawei P40 4G Sessizce Resmiyet Kazandı
Çinli Huawei geçtiğimiz yıl tanıttığı P40 serisine yeni bir model kazandırdı. Huawei P40 4G sessiz sedasız JD.com’da yer aldı!
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ABD ve Google ambargosuna rağmen ayakta durmayı sürdüren Huawei, P40 serisine yeni bir model ekledi. 2020 yılının Mart ayında 5G desteğiyle tanıtılan P40, 2021 yılına geldiğimizde 4G desteğiyle bir kez daha raflarda. Gerek donanım, gerekse tasarım tarafında bir farklılık barındırmayan telefonun fiyatı doğal olarak 5G’li modelden daha ucuz. Peki yeni Huawei P40 4G neler sunuyor? Gelin bakalım…
6.1 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte 60Hz OLED ekranla tanıtılan Huawei P40 4G, JD.com‘un sitesinde yer aldı. Gücünü Kirin 990 4G‘den alan telefonun 5G’li modele göre tek farkı da bu. Hatırlarsanız P40 5G Kirin 990 5G‘den güç alıyordu. Bunun dışında yeni model, 5G’li model gibi üçlü kamera kurulumuna sahip. Ek olarak bu kameraların çözünürlükleri ve işlevleri ise şu şekilde sıralanmakta:
- 50MP f/1.9 diyafram açıklığında SuperSensing ana
- 16MP f/2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açılı
- 8MP f/2.4 diyafram açıklığında telefoto
- (30x dijital zoom telefonda yer alıyor)
Ön tarafa geçtiğimizde ise 32MP + IR ToF ikili kamera ile karşılaşıyoruz. Bunun dışında 8GB RAM / 128GB depolama ve 22.5W hızlı şarj destekli 3.800 mAh pil Huawei P40 4G’de bulunmakta.
Son olarak fiyat tarafına geçiyoruz. Yeni model fiyat tarafında doğal olarak Huawei P40 5G’den ucuz. Yeni Huawei P40 4G satış fiyatı 525 dolar. Yani 5G’li modele göre 77 dolarlık bir fark.
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Genel
Peugeot logosunu değiştirdi
Peugeot, küresel tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan yeni logosunu tanıttı. Yeni logo, daha akıcı, daha kaliteli ve daha zarif çizgileri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Fransız otomotiv devi, gerçekleştirdiği bir lansmanda gelecek hedeflerini ve yeni logo tasarımını resmen tanıttı. Şirketin, Stellantis çatısı altına girdikten sonra ilk defa büyük bir değişim yaşadığı ifade edildi. Aktarılan detaylara göre; yeni logo, ‘Peugeot Design Lab’ tarafından gün yüzüne çıktı.
Peugeot, 1850 yılından bu yana 10 farklı logo kullanmıştı. Şirket bu logoların hepsinde markanın kimliği haline gelen aslan simgesine yer vermişti.
Yeni logonun, bu yılın Mart ayı sonlarına doğru ilk olarak ‘Peugeot 308’lerde yer alacak. Tasarımın, sonraki süreçte ise markanın tüm otomobil modellerine entegre edilecek.
Logo üzerindeki amblem, aynı zamanda güçlü ve içgüdüsel bir marka olma yolunda büyük önem arz ediyor. Oldukça minimalist ve zarif bir tasarıma sahip logoda ünlü ‘Peugeot aslanı’ çok daha etkileyici bir biçimde yer alıyor. Geçtiğimiz süreçte de benzer çizgileriyle benzeri kullanılan yeni logo; marka için dünün ne anlama geldiğini ve yarının ne anlama geleceğini somutlaştırıyor.
Son 10 yıldır ürün gamında tamamen yeniliğe giden firma, özellikle son zamanlarda çıkarmış olduğu otomobillerle daha çok ilgi görmeye başladı.
Bunun yansıması olarak 2021 yılında Peugeot e-Expert ve 2019 yılında Partner ile “Yılın Uluslararası Ticari Aracı” ve üç kere “Yılın Otomobili” (2014 yılında Peugeot 308, 2017 yılında Peugeot SUV 3008 ve 2020 yılında 208) seçilerek başarısını perçinledi. Fransız şirket, hem binek otomobiller hem de hafif ticari araçlarıyla elektrikli bir ürün gamı oluşturdu.
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