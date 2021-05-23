Bitcoin ve Ethereum’da sert düşüş yaşanırken bu altcoinlerde yükseliş var!

Kripto para piyasasında kanlar akmaya devam ediyor. Son 24 saatte piyasadan 180 milyar dolar silindi. Bu kötü tabloya rağmen ise Bitcoin hakimiyeti artışta. Bitcoin piyasa hakimiyeti %40 seviyesine kadar gerilemişken şu anda neredeyse %47’de.

Bitcoin fiyatı, yaşadığı çöküşleri toparlamak üzere çalışıyordu ve dün de bunu başarır gibi olmuştu. Bitstamp kripto para borsasında 38.200 dolar ile günlük en yüksek seviyeye ulaşan Bitcoin, bunun ardından aşağı doğru hareket etmeye başladı. 33.800 dolar seviyesine kadar gerileyip günlük en düşük seviyeye ulaştı. Son 24 saatlik dilimde de lider kripto paranın %9’a yakın bir değer kaybı söz konusu. Son 7 günlük süreçte ise bu tablo daha kötü: %30’a yakın kayıp var. Böylesine sert bir düşüşün yanına Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin artıyor olması ise genel duruma göre nispeten olumlu bir olay. Dünyanın en büyük kripto para birimi altcoinlere göre bir tık daha iyi toparlanıyor gibi görünüyor. Bugün birçok altcoin ciddi çöküşler yaşıyor.

Bugün de kripto para piyasası için kırmızı bir gün. Ethereum bugüne yaklaşık %14’lük bir kayıp ile başladı ve 2.000 doların biraz altında kaldı. Ardından hafif bir toparlanma yaşayarak yeniden 2.141 dolar seviyesine ulaştı. Cardano (ADA) %16, Binance Coin (BNB) %19, Ripple (XRP) %14.70, Polkadot (DOT) %19’luk düşüş yaşıyor.

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Önemli altcoinler kırmızıya bürünürken, bu süreçte yeşillenmeyi başaran altcoinler de var. Son 24 saatte Shiba Inu (SHIB) %8 artarken, Theta Fuel (TFUEL) %6 artış yaşadı.

Piyasadaki bu çöküş Çin’in Bitcoin madenciliğine ve ticaretine yönelik sert çalışmalar yapmaları gerektiğini söylemelerinin ardından geldi. Fakat Çin’in zaman zaman bu tarz söylemlerde bulunduğunun ancak somut bir adım atmadığının da önemli bir ayrıntı olarak bilinmesi gerek. Yeniden benzer bir durum yaşanıyor olabilir.

*Yatırım tavsiyesi içermez.