Bitcoin, salı günü 20.000 doları aştı ve bir haftadan fazla sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak yine de dar ticaret aralığından çıkmak için mücadele ediyor.

CoinDesk’ten alınan verilere göre, ET’de 20,265,95 dolardan %7’den fazla yükseldi. Bitcoin’in rallisi daha geniş kripto para piyasasını da yükseltti. Eter, yaklaşık %7 artışla 1.389.75 dolardan işlem gördü.

Yine de, Bitcoin yön bulmakta zorlanıyor. Kasım ayındaki zirvesinden bu yana neredeyse 2 trilyon dolarlık bir çöküşün tüm kripto pazarını sildiğini gördükten sonra haziran ortasından bu yana 18.000 ila 25.000 dolar arasında işlem gördü.

Bu piyasa düşüşü, merkez bankalarından gelen faiz oranı artışlarının kontrol altına alınmasını amaçlayan yaygın bir enflasyonun ardından geldi. Bunun yanı sıra kripto endüstrisini vuran iflas dalgaları da üstüne geldi.

Kripto yatırımcıları para politikasını izliyor çünkü dijital para birimleri bu yıl ABD borsalarıyla yakından ilişkili. Daha yüksek faiz oranları, kripto para birimleri de dahil olmak üzere diğer riskli varlıkları filtreleyen S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq üzerinde baskı yarattı.

Luno kurumsal gelişim başkan yardımcısı Vijay Ayyar’a göre, ABD Federal Rezervi’nin geçen hafta 0,75 puanlık faiz artırımı kripto piyasaları için “büyük bir olay” oldu.

Ayyar, “Bu, genel olarak piyasa beklentileriyle uyumluydu. Bu nedenle, bu duyarlılığın birçoğunun fiyatlandığını gördük.” dedi.

İlginç bir şekilde, pazartesi günü başlayan Bitcoin rallisi, S&P 500’ün 2022’nin en düşük seviyesinde kapanmasıyla ABD hisse senetlerindeki düşüşe rağmen gerçekleşti. Hisse senedi vadeli işlemleri salı günü yükseldi. Dolayısıyla, kripto ve hisse senetleri arasındaki korelasyonun zayıflayabileceğine dair işaretler var.

İçindekiler Doların yükselişi

Doların yükselişi

Bu arada, yatırımcılar ABD dolarını yakından izliyor. Doların bir sepet para birimi karşısındaki durumunu izleyen dolar endeksi bu yıl %18’den fazla arttı. Bitcoin dolara ters hareket eder. Bu nedenle güçlü bir dolar Bitcoin için negatiftir. Bununla birlikte, dolar endeksinin zirvesine yaklaşabileceğini ve bunun Bitcoin için potansiyel bir dip olacaktır. Bitcoin’in yükselişinin ardındaki olası sebeplerden biri bu.

Ayyar, “Bu nedenle tüccarlar da kendilerini buna göre konumlandırıyor olabilir” dedi.

Haziran ayının ortasından bu yana, kripto piyasası son zamanlarda en düşük seviyeye ulaştığında, yatırımcılar Ethereum blok zincirine odaklanmaya başladı.

15 Eylül’de tamamlanan yükseltmeye kadar olan süreçte, Ethereum’un yerel kripto para birimi olan Eter’in fiyatı, Bitcoin’in dönemdeki kazanımlarını çok geride bırakarak ikiye katlandı. Ancak, Eter birleşmeden bu yana düşüş gösterdi.