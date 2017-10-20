Bitcoin Çin, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde yasaklanmasına rağmen durmak bilmeden yükseliyor.

Bir hafta önce 5,300 Doları yeni yeni geçen Bitcoin, beklenmedik bir şekilde 5.800 Dolara yükselmişti. Şimdi ise dijital para birimi yeni bir rekor seviyesine ulaşarak 6,000 Dolara çok yaklaştı.

Both Bloomberg ve Business Insider’ın raporuna göre, Bitcoin’in 20 Ekim’de aniden böyle bir yükselişe geçmesinin nedeni bilinmiyor.Şu anda tam olarak 5,929 Dolar değerine sahip olan Bitcoin, düşüşe zor geçecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü bu yıl Çin, Rusya ve Güney Kore gibi büyük ülkelerde kullanımı yasaklanmasına rağmen böyle bir seviyeye gelmesi pek durdurulabilecek gibi gözükmediğini gösteriyor.