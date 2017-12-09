Bitcoin 60.000 TL Değerini de Aştı

Sürekli ve oldukça hızlı bir biçimde değer kazanmaya devam eden Bitcoin, 15.000 dolar ve 60.000 TL bandını aşmayı başardı.

Son dönemlerin en popüler sanal parası haline gelen kripto para birimi Bitcoin, son 1 yıl içerisinde yaklaşık 700 dolar değerinden 15.000 dolar değerine forlamayı başardı. TL değeri karşılığı olarak da 1 BTC biriminin 60.000 TL değerini geçmiş olmasıyla ne kadar büyüdüğünü gösteren Bitcoin, hızlıca yükselmeye devam edecek gibi görünüyor.

Şimdiye kadar en yüksek 16.450 dolar değerine kadar çıkabilen BTC, kısa sürede 10.000 dolar değerinden 15’e çıkmasıyla birkaç gün içerisinde 20.000 dolar değerini de aşması bekleniyor.

Bitcoin hakkında Ersin ve konuğumuz Onur Gözüpek ile Bitcoin hakkındaki ana detayları konuştuğumuz videomuza da aşağıdan ulaşabilirsiniz;