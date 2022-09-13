Bitcoin, ABD enflasyon verileri ve merakla beklenen Ethereum ağ yükseltmesi öncesinde bir hafta sürecek rallisine devam ederken pazartesi günü 22.000 doların üzerinde tutundu. Dünyanın en büyük kripto para birimi, ET, CoinDesk verilerine göre saat 16:00 sularında 22.390.0 dolardan işlem görüyordu. Çarşamba günü 19.000 doların altına düştükten sonra haziran ayından bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra, bitcoin o zamandan beri %17 civarında ralli yaptı.

Bu aynı zamanda ABD hisse senetleri için geçen hafta kazanan bir haftanın arkasından geliyor. Bitcoin, hisse senedi piyasaları, özellikle Nasdaq ile yakından ilişkili ve teknoloji ağırlıklı endeks yükseldiğinde genellikle daha da yükseliyor. Kripto yatırımcıları, ABD Federal Rezervinin gelecekteki politika hareketlerine yönelik ipuçları verebilecek olan enflasyonun yönünü görmek için salı günü yayınlanması planlanan ağustos tüketici fiyat endeksi raporunu bekliyorlar.

Hisse senetleri, Fed’in yaygın enflasyonu kontrol etmeye çalışmak için faiz oranlarını artırmasıyla bu yıl baskı altında kaldı. Aynı zamanda risk varlıkları olan kripto para birimleri de hırpalandı. Kasım ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana tüm kripto pazarından yaklaşık 2 trilyon dolar silindi. Bitcoin bu yıl %50’den fazla düştü. Bu düşüş, kilit projelerin çöküşü ve sektöre yayılan iflaslar da dahil olmak üzere kriptoya özgü sorunlardan da kaynaklandı.

Bu arada, Ethereum ağı, birleştirme adı verilen uzun zamandır beklenen bir yükseltmeyi tamamlayacak. Bu, Ethereum blok zincirini bir iş kanıtından hisse kanıtı modeline dönüştürecek ve ağın çalışması için gereken enerji miktarını önemli ölçüde azaltacak. Taraftarlar, bunun Ethereum üzerinde çalışan belirteç olan daha geniş bir ether kullanımının önünü açabileceğini söylüyor.

Nexo’nun kurucu ortağı Antoni Trenchev, “Anlatılarla dolu bir zamanda, kriptoda Merge’den daha büyük bir şey yok ve Ethereum’un %99 oranında azaltılacak karbon ayak izi ile daha geniş dünyanın dikkat etmesi gereken bir şey.” dedi. Ancak analistler, birleşmenin yavaş olduğu bilinen Ethereum ağını hızlandırmayacağı ve işlemlerle ilgili ücretleri düşürmeyeceği konusunda uyardı.

Yine de, birleşme için heyecan artıyor. Eter, haziran ortasında yılın en düşük seviyesine ulaştığından, dünyanın en büyük ikinci kripto para biriminin fiyatı, bitcoin’i çok geride bıraktı. Eter, haziran ayından bu yana %90’dan fazla arttı. Bitcoin, %20’nin biraz üzerinde yükselirken, birleşmenin zaten ne kadar fiyatlandırıldığı sorusunu gündeme getirdi.

Federal Rezerv’in de önümüzdeki hafta, kripto piyasası üzerinde asılı duran başka bir kara bulut olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz oranlarını tekrar artırması bekleniyor.

Japon borsası Bitbank’ın kripto piyasası analisti Yuya Hasegawa pazartesi günü bir notta, “Birleşme, kripto pazarında bir ‘gerçeği sat’ durumunu tetikleyebilir ve önümüzdeki haftaki FOMC toplantısı için hala dikkatli olmamız gerekiyor. Bitcoin ralli yapmaya devam edebilir, ancak oldukça kısa ömürlü olabilir.” dedi.