Son iki yıldaki heyecan verici bir gelişme, katlanabilir ekranlı akıllı telefon pazarının hızlı büyümesi oldu. Bununla birlikte, katlanabilir ekranlarla ilgili en büyük sorun, bu cihazların zaman içinde geliştirdiği gözle görülür kırışıklıklar. Düz ekranlar ise katlanmadıkları için elbette bu sorunu yaşamıyorlar. Sonuç olarak telefon üreticileri bir süredir kırışma sorununa çözüm arıyor. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’nin (USPTO) formül listesi kısa süre önce çevrimiçi olarak yayınlandı ve Apple’ın kısa süre önce katlanabilir bir telefon için patent aldığını görebiliyoruz. Patentin en dikkat çekici özelliği ise kırışıklı bölgenin kendi kendine iyileşmesine imkan vermesi.

Apple, kırışıklıkların kendi kendini iyileştirmesini sağlamak için ısı, ışık, elektrik akımı veya diğer dış uyaranları kullanmanın yeni bir yöntemi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, katlanabilir ekrana yanlışlıkla zarar verme riskini büyük ölçüde azaltacak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: Apple Watch Series 9 iPhone İşlemcisi ile Gelebilir

Apple gelecekte bir menteşe cihazı bekliyor ve menteşe cihazı fikri de oldukça heyecan verici. Ekranın menteşeden katlanmasını sağlayan bu tasarımı kullanarak, kullanıcılar tek bir cihazda daha fazla ekran alanı elde edebilir. Ekran kapağının birinci ve ikinci rijit bileşenleri arasına yerleştirilen esnek bir ekran kapağı kullanılarak cihazın taşınması daha kolay hale getirilebilir.

Buna ek olarak, Apple, modern cihazların görünümünü ve hissini iyileştirmek ve çizilme ve ezik riskini azaltmak için ekran kapağına kendi kendini onaran bir teknoloji katmanı eklemeyi hedefliyor. Kendi kendini iyileştiren kumaş tabakası, tam teşhirli örtü tabakasının üzerinde veya sadece esnek alanlarda oluşturulabilir.

Esnekliği artırmak için, teşhir örtüsü tabakası esnek alanında bir elastomerik tabakaya sahip olabilir. Vücut, ısı, ışık ve elektrik akımı gibi dış uyaranları kullanarak kendi kendini iyileştirebilir.

Apple, yenilikçi ürünleriyle tanınıyor ve son söylentiler, şirketin katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Katlanabilir bir iPhone ile ilgili söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyordu ve görünüşe göre şirket sonunda bunun üzerinde çalışıyor.