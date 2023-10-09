Apple, gelecekteki sanal gerçeklik başlıklarının daha küçük, hafif ve kullanıcılara özel olarak üretilebileceği bir yaklaşımı gözden geçiriyor. Yeni nesil Apple Vision Pro fabrikadan kişiye özel şekilde üretilmiş olarak çıkabilir! O kadar para için az bile!

Bir Sonraki Apple Vision Pro Özelleştirilebilir Olabilir! Bir Zahmet!



Bloomberg’da yer alan Apple analisti Mark Gurman’ın Power On bülteninde, gelecekteki Apple sanal gerçeklik başlıklarının kullanıcıların görme bozukluklarına göre özelleştirilebileceği iddia ediliyor. İlk nesil Vision Pro başlıkların tanıtılmasıyla birlikte, Apple’ın bu tür bir özelleştirmenin nasıl gerçeğe dökülebileceğini araştırdığına dair ipuçları ortaya çıkmış durumda.

Apple’ın bu yaklaşımı, görme bozukluklarına sahip olan kullanıcılar için büyük bir fayda sağlayabilir. Her bir başlıkta bulunan lensler, kullanıcının kişisel ihtiyaçlarına ve görme düzeyine göre özel olarak üretilebilir. Bu, kullanıcıların daha iyi bir sanal gerçeklik deneyimi yaşamalarına yardımcı olabilir.

Ancak özelleştirilebilirlik konsepti bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Örneğin, bir başlığı kişiselleştirmek, ürünün maliyetini ve üretim sürecini karmaşık hale getirebilir. Ayrıca, bir kişinin özelleştirilmiş bir başlığı başkasıyla paylaşması veya satması durumunda, başka bir kullanıcının bu başlığı kullanması zor olabilir.

Apple’ın bu zorlukları aşmak için çalıştığına dair işaretler bulunuyor. Şirket, ayarlanabilir bir VR veya AR ekranı geliştirmek için bazı patentler aldı. Bu, kullanıcıların başlıklarını kişisel ihtiyaçlarına göre ayarlamalarına yardımcı olabilir.

Apple’ın özelleştirilebilir sanal gerçeklik başlıkları konsepti, gelecekteki teknolojik yeniliklerle birleşerek, kullanıcıların daha iyi bir sanal gerçeklik deneyimi yaşamalarına olanak tanıyabilir. Ayrıca, görme bozukluklarına sahip olan kişiler için özel çözümler sunarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilir.

Ancak Apple’ı biraz tanıyorsak, şirket böyle bir şeye pek de yanaşmayacaktır. Zaten ilk ürün olan Vision Pro 3500 dolarlık fiyatıyla ağızları açık bırakmıştı. Bu teknoloji yeterli olgunluğa ulaşmadığı ve Apple için kar edilebilir bir iş haline gelmedikçe şirket böylesi karmaşık bir süreci başlatmayacaktır.

3500 dolarlık fiyat bile eleştiri konusu olmuşken, özel üretim cihazlar Apple için tam bir facia olabilir. Bir pazarlama dehası olan şirket, büyük ihtimalle cihazı özelleştirmek için aksesuar satışı yolunu tercih edecektir.

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