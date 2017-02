BioShock’ın Geliştirici Firması Irrational Games’in Adı Değişti

BioShock’ı hayatımıza getiren firma bu sefer yeni bir isimle karşımıza çıktı. Irrational Games bundan böyle Ghost Story adı altında çalışmalarına devam edecek. Ghost Story bünyesinde Irrational’dan bir grup çalışan ve yeni girişimin yaratıcı yönetmeni ve başkanı olan Ken Levine yer alıyor.

Şirketin sitesinde yaratıcı ve oyuncuyu sürükleyen yeni oyunlar geliştirecekleri ifadesi yer alıyor. Ancak firmanın yeni bir projesi olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi. Irrational Games gibi Ghost Story gibi Take-Two Interactive şemsiyesi altında yer alacak.

The studio formerly known as Irrational Games is now called “Ghost Story”. Come learn what that means for our fans!https://t.co/lyimVt22hc

— Ghost Story (@GhostStoryGames) February 23, 2017