BioShock 4 için iş ilanları açıldı!

BioShock 4 oyunu resmen geliyor. Yapımcı firma Cloud Chamber yeni oyun için kolları şimdiden sıvadı. 2K Studios bünyesinde yer alan stüdyonun oyun için ekip kurmayı planladığı ortaya çıktı. Firma yeni oyunu için bazı iş ilanları açtı. Resmi sitede yayımlanan ilanlara göre oyun, serinin diğer yapımlarına göre farklı içeriklere sahip olacak. En dikkat çeken ilanlar, açık dünya ve yan görev sistemleri için açılanlar oldu.

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BioShock 4 açık dünyaya mı sahip olacak?

Oyun dünyasının unutulmaz serileri bir bir geri dönüyor. Kimi yeni oyunu ile oyuncuları karşılarken, kimi de yeniden düzenlenmiş eski oyunlar ile oyuncuların karşısına çıkmakta. Eski nesillerdeki kaliteli yapımların yeni nesil oyunculara sunulması için gerçekleştirilen bu yapımlara bir yenisi daha ekleniyor. Aksiyon FPS kategorisinde oldukça önemli bir yere sahip olan BioShock serisi, yeni oyunu ile oyun dünyasına merhaba demeye hazırlanıyor. 2K Studios bünyesi altında çalışmalara başlanan oyun için geliştirme süreci başlamışa benziyor. Ortaya çıkan bazı bilgilere göre 2K Studios, kendi altında ikinci bir stüdyo açarak oyunu oraya emanet etti. Cloud Chambers adındaki oyun stüdyosu da görünüşe göre ekibi büyütmek istiyor. Firma resmi sitesi aracılığı ile yeni iş ilanları açtı. Tabi bu durum BioShock 4 için böyle bir adım atıldığı yönündeki iddiaları da güçlendirdi. Ayrıca açılan ilanların bazıları, yeni oyunun serideki diğer üyelere nazaran farklı özelliklere sahip olacağı iddialarını da beraberinde getirdi.

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Cloud Chambers verdiği iş ilanları ile dikkatleri bir nevi üzerine çekti. Birçok dalda iş ilanı açan firma, görünüşe göre BioShock 4 ile birlikte oyunun yapısını biraz değiştirecek. İlk dikkat çeken belirtilere göre firma seriye açık dünyayı getiriyor. Yazar ilanı açan Cloud Chambers, ilan açıklamasında, açık dünya içerisinde karakter bazlı hikaye yazabilen kişileri aradıklarını belirtti. Böylelikle resmi bir ağızdan açık dünya lafı geçmiş oldu. Hali hazırda çizgisel bir anlatımla oyuncularını karşılayan ve övgüleri toplayan seri, oyuncular için yeni bir deneyim istiyor. Bununla birlikte her açık dünya oyununda gördüğümüz yan görev mantığı yine oyun içerisinde yer alacak. Zira firma, aynı ilanın devamında birincil ve ikincil görev mantığını bilen iş arkadaşları aradıklarını da belirtmiş. Son yıllarda birçok oyunun artık açık dünya ile çıktığını unutmamak gerek. Görünüşe göre yapımcılar da aynı odakta oyun çıkarmak istiyorlar. Ancak bunun bir de hayranlar cephesinden geri dönüşü var. Zira bazı hayranlar serinin açık dünyaya evrilmesine pek sıcak bakmıyor.

BioShock 4 ile alakalı şimdiye kadar ortaya çıkanlar!

İş ilanları ile alakalı ortaya çıkanlar ile birlikte oyun biraz daha şekilleniyor diyebiliriz. Ancak bazı kaynaklardan gelen yorumlara göre, BioShock 4 aslında serinin diğer üyeleri gibi olabilir. Bazı kaynaklar iş ilanlarının firmanın, başka oyunlar için ekibi büyütme hamlesi yaptığını iddia ediyor. Bununla birlikte bu iddialar ortaya çıkan gelişmelere nazaran sönük kalabiliyor. Zira 2K Studios, Cloud Chambers firmasını, tamamen bu oyun için kurdu. Yani firmadan şu an için başka bir oyun beklentisi yok. Oyuna geri dönecek olursak, serinin dördüncü oyunu diğer üç oyunla doğrudan bağlantılı olacak. Yani firma herhangi bir “reboot” planlamıyor. Konuyla ilgili ortaya çıkan bilgilere göre dördüncü oyun BioShock Infinite‘den sonrasını konu alacak. Ancak iddialara göre iki oyun arasında uzun bir oyun içi süre olacak.

Çıkış tarihi belli olmayan yapım ile alakalı henüz daha bir fotoğraf dahi ortaya çıkmadı. Unreal Engine 4 oyun motoru ile piyasaya çıkacak yapımın yine de hayranlarını çok da bekletmeyeceği iddia ediliyor. Eğer ilanlardaki istekler BioShock 4 için yapıldıysa, Unreal Enigine 4 ile birlikte dinamik bir açık dünya gerçekleştirmek mümkün. Bununla birlikte oyun ile alakalı bu yıl yeni bilgilerin ortaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oyunu bu yıl gerçekleşecek etkinliklerin bazılarında görme ihtimalimiz de oldukça yüksek. Bakalım BioShock 4 ile alakalı en azından bir oyun içi resim görmeyi başaracak mıyız bekleyip göreceğiz. 2017 yılından bu yana geliştirilen oyun umarız beklentileri karşılar. Zira oyun dünyasının önemli bir yapı taşını kimse kötü hatırlamak istemez.