Binance’in BNB blok zinciri bir saldırıya uğradı ve bu nedenle geçici olarak kapatıldı. Binance CEO’su Changpeng Zhao zararı 100 milyon dolar olarak tahmin ediliyor, ancak kripto para uzmanları gerçek miktarın çok daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Due to irregular activity we're temporarily pausing BSC. We apologize for the inconvenience and will provide further updates here. Thank you for your patience and understanding. — BNB Chain (@BNBCHAIN) October 6, 2022

Blok zinciri o zamandan beri yeniden başlatıldı. Binance’in Twitter’da bildirdiğine göre, blok zinciri “düzensiz faaliyet” nedeniyle geçici olarak askıya alındı. Tüm sistemler geçici olarak kilitlendi. Topluluk, kripto para biriminin herhangi bir transferini dondurmak için çağrıldı. BNB blok zinciri o zamandan beri yeniden başlatıldı.

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Binance’e göre açık, BNB Beacon Chain ile BSC Token Hub olarak da bilinen BNB Smart Chain arasındaki yerel çapraz zincir köprüsünü etkiledi. Açık, Binance’in kendi kripto para birimi olan ek BNB yarattı. Zhao’ya göre, yaklaşık 100 milyon dolar değerinde BNB çalındı. BNB Chain’in Twitter hesabı yine 80 milyon dolara kadar bir miktarın söz konusu olduğunu bildirdi. En az 7 milyon doların güvence altına alındığı söyleniyor.

Ancak kripto para dünyasındaki bir dizi uzman, gerçek zararın daha yüksek olabileceğini savunuyor. Örneğin, DeFi geliştiricisi foobar, bilgisayar korsanının iki milyon BNB çaldığını iddia ediyor. Bu, mevcut kripto para birimi kurunda yaklaşık 566 milyon dolar değerindedir. Paradigm araştırmacısı samczsun da aynı iddiada bulunarak bilgisayar korsanının “bir şekilde” Binance Köprüsü’nden kendisine iki kez 1 milyon BNB göndermesini sağladığını belirtiyor.