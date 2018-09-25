BİM’de satılacak Razer mouse ve mouse pad incelemesi!

BİM’de satılacak Razer mouse ve mouse pad modellerini sizin için inceledik. Ucuzcu Enginar serimizde her zaman olduğu gibi bu iki ürünü de sizlere hediye ediyoruz.

Yarışmaya katılım linki: https://gleam.io/U9sJk/razer-mouse-ve-mouse-pad

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BİM’de satılacak Razer mouse ve mouse pad

28 Eylül 2018 tarihinde 149 TL fiyat etiketiyle Razer Abyssus 2000 ve Goliathus mouse pad seti satışa çıkacak. İncelemeye geçmeden önce önemli bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi Ucuzcu Enginar serimizde, ürünleri markette satışa çıkmadan önce incelemek adına internet üzerinden satın alıyoruz. Biz bu ürünü N11‘den birebir aynı ürün sanarak almamıza rağmen bize Abyssus 2000 yerine Abyssus 1800 modeli geldi. Ancak iki ürün arasında çok küçük farklar olduğu için yine de videoyu çekmek istedik.

Oyuncu faresi oldukça küçük ve sade bir yapıda karşımıza çıkıyor. Diğer oyuncu farelerinde olduğu gibi farklı makrolar atabilmek adına fonksiyon tuşları bu üründe yer almıyor. Hem sağ hem de sol el için uygun bir yapıda olan modelin, tuş anahtarları ise oldukça kaliteli hissiyatını veriyor. Mouse pad’e baktığımızda ise ilk göze çarpan detay boyutu. Zira birçok mouse pad modeline göre küçük boyutlu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak işlevsellik konusunda malzeme yapısı başarılı.