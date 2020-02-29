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BİM’de 799 TL’ye satılan Meizu M6T alınır mı?
28 Şubat itibarıyla BİM mağazalarında 799 TL’ye satışa çıkan Meizu M6T modelini Ucuzcu Enginar konseptimizde değerlendirdik.
Meizu M6T neler sunuyor?
Cihazın geçtiğimiz yıl incelemesini gerçekleştirmiş ve o zamanki fiyatı 1099 TL’ye göre değerlendirmiştik. Şimdi ise geçen sürede telefonun 799 TL’lik fiyata gerilediğini görüyoruz.
Siyah rengiyle satılan model, yekpare plastik kasa kullanıyor. Arka bölümünde parmak izi sensörü bulunan telefonda, microUSB bağlantı yuvası kullanılıyor. Hibrit SIM destekleyen Meizu M6T, bu sayede eğer microSD kart kullanmayacaksanız çift SIM ile kullanılabiliyor. Ön taraftan baktığımızda ise geleneksel çerçeve tasarımının yer aldığını görüyoruz.
5.7 inç IPS LCD ekranda HD+ çözünürlük ile gelen model %75.4 ekran kasa oranına sahip. Gücünü Mediatek MT6750 işlemcisinden alan cihazda Mali-T860MP2 grafik birimi, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Cihaz bu özellikleriyle düşük ayarlarda PUBG Mobile ve benzeri oyunları oynatabiliyor.
Arka tarafında 13 MP + 2 MP olmak üzere çift kamera sunan Meizu M6T modeli, fiyatına karşın iyi bir kamera deneyimi sunuyor. 1000 TL’nin altında gece çekimlerinde bile fena olmayan sonuçlar görebiliyorsunuz.
Son olarak 3300 mAh pil kapasitesinden de söz etmek gerek.
Sizden Gelenler
3.000 TL bütçe ile hangi telefonu alırdık? | Sizden Gelenler #65
Sizden Gelenler şehrimizin 65. videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi sosyal medya üzerinden bizlere sorduğunuz soruları yanıtlıyoruz.
Sizden Gelenler #65 soruları (Can Kahya’ya teşekkürler)
1:05 Merhaba 5g’nin doğaya gerçekten bir zararı var mı? Bu konu hakkında ofisin düşüncesi nedir kullanmalı mıyız veya kullanmamak mı gerekir?
4:04 Katlanabilir ekranların gerçekten gerekli bir teknoloji olduğunu düşünüyor musunuz?
7:26 Google huawei ile tekrar çalışmak için lisans başvurusu bulunmuş bu haber ayrıntıları neler?
13:00 Şu ana kadar tanıtılan, ülkemizde satışı olmayanlar dahil, keşke kullanabilseydim dediğiniz bir cep telefonu var mı?
14:17 1 cebinizde 3 bin tl var. hangi markanın orta segment telefonunu seçersiniz.
2 sony’nin yeni telefonunu nasıl buldunuz?
17:59 Android güncellemeleri ne sağlar? Yani android sürümü yükselmesi cihazın performansını ve niteliğini yükseltir diyebilir miyiz? Güvenlikten ibaret mi android sürümleri..?
21:09 OnePlus’ı OnePlus yapan özelliklerinden biri 90hz ekranı ve şimdiye kadar diğer markalardan daha az fiyat ile amiral katili olmasıydı. 2020 itibariyle çoğu markalar telefonlarda 90 veya 120hz ekran kullanıyor olacak. Ülkemize de bu yıl içerisinde geleceği konuşuluyor. Geldiğinde ise -tahminimce- 7000₺-8000₺ aralığında bir fiyata sahip olabilir. Asıl soru: Bu fiyat bandında diğer markaların amiral gemisi dediğimiz modellerle rekabet edebilir mi?
26:12 Merhaba sizce Apple güvenlik açısından kendisini bu kadar övmesine rağmen nasıl bu kadar iCloud hesabı çalınması yaşıyor.İkinci sorum olarak da iCloud ve Google drive paralı iken Google fotoğraflar neden ücretsiz acaba fotoğraflarımız kullanılıyor ya da başka yerlere paylaşılıyor mu?
29:01 Telefon görüşmesi yaparken mikrofonu iyi olan uygun fiyatlı kablosuz kulaklık önerisi ?
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10 kişiye 100 dolar kazanma şansı! | #MobileTranstoSamsung
MobileTrans bu sefer Samsung Galaxy S20 ailesinin tanıtımı şerefine 10 kişiye 100 dolar hediye edecek! Sadece 8 sorudan oluşan “Samsung fanı” testini doğru cevap verip #MobileTranstoSamsung etiketi ile Facebook üzerinden paylaşanlar arasında yapılacak çekiliş ile bu parayı kazanabilirsiniz.
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Yapmanız gerekenler;
1) Şu adresten ilgili sayfaya girin; http://bit.ly/2T7iwrI
2) Sağ tarafta bulunan 8 soruluk Test & Win $100 Cash testini çözün
3) E-posta adresinizi doğru yazmaya özen gösterin. (Kazanmanız halinde sizinle oradan iletişime geçecekler)
3) #MobileTranstoSamsung etiketi ile Facebook’ta paylaşın.
Sadece bu işlemler ile 100 dolar kazanma şansı yakalayabilirsiniz.
Kazananlar https://www.facebook.com/mobiletrans/ adresi üzerinden 20 Mart 2020 tarihinde duyurulacak. Ödeme PayPal hesabına yapılacaktır.
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