Daha önce sizlere Türk Telekom altyapısını kullanarak hizmet veren şirketlerden VestelCell ve PTTCell’den bahsetmiştik. Şimdi ise sıra BİMCell’de.

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Bu videoda sizlere BİMCell’in sunmuş olduğu paketlerden bahsedeceğiz. Dört farklı fiyatta seçilebilen Dost Paketleri tüketicilerin cebini yormayacak şekilde ayarlanmış gibi duruyor. Bununla da birlikte isterseniz ek internet, dakika ve sms paketleri de alabiliyorsunuz. Bu paketlerin fiyatları da erişilebilir tutulduğundan dolayı tüketicilerin ilgisini çekmiş durumda.

Üstelik BİMCell’e yeni gelenlere bir ay 9 GB hediyesi de bulunuyor. Standart paketlerde 15 GB’ye kadar internet paketi alırken ek paketlerle birlikte +20GB ek internet paketi de alabiliyorsunuz. Bu paketleri günlük, haftalık veya aylık olarak tercih edebiliyorsunuz.

Peki siz takipçilerimiz arasında BİMCell kullananlar var mı? Hangi paketi kullanıyorsunuz ve genel olarak BİMCell’in sunmuş olduğu hizmetten memnu musunuz? Kendi görüşlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler…

Eğer siz de BİMCell paketlerine göz atmak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz: https://hwp.to/3BIZzTz

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