BİM Trust oyuncu klavyesi inceleme (HEDİYELİ)

BİM Trust oyuncu klavyesi inceleme videomuzda, 20 Nisan itibarıyla satışa çıkacak ürünün detaylarına yakından bakıyoruz.

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Yarışmaya katılmak için ne yapmalısınız?

Yarışmaya katılmak için ne yapmalısınız? 20 Nisan 2018 tarihinde sonlandıracağımız yarışmamızda bir kişi mouse ve mousepad, bir kişi kulaklık ve bir kişi de klavyeyi kazanacak. Yarışmaya katılmak için YouTube kanalımıza abone olup, inceleme videosunu #hwp hashtagi ile paylaşmanız yeterli.

Not: İlk videoyu paylaştıysanız bu videoyu da paylaşmanıza gerek yoktur.