BİM’de satılacak Trust Carus oyuncu kulaklığı incelemesi (VİDEO)

Trust Carus oyuncu kulaklığı inceleme videomuzda, 1 Şubat Cuma günü BİM’de satışa çıkacak olan modelin özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

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Trust Carus inceleme

Öncelikle fiyat değerlendirmesi yapacak olursak, ürün BİM‘de 125 TL‘ye satılacak. Şu anda internette gördüğümüz kadarıyla aynı kulaklık MediaMarkt’ta 179 TL, Turkcell.com.tr’de ise 139 TL‘ye satılıyor. Yani BİM’in fiyatının avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.

Kulaklık PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch konsollarında kullanılabiliyor. Ancak Xbox One için 2015 Xbox kontrolcüsüne ihtiyacınız olduğunu belirtelim. Ürünün kutu içeriğinden kulaklığın kendisi ve bir uzatma kablo çıkıyor. Tasarımına baktığımızda siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu model, plastik malzeme kullanıyor. Örgü kablo kullanıldığı dikkat çekerken, kulaklığı üzerinde bir adet mikrofon tuşu ve ses açma kapama tekerleği bulunuyor.

Kulaklığın başı destekleyen yastık bölümü ve kulaklık pad’leri oldukça konforlu bir kullanım sunuyor. Ancak müzik dinlerken veya oyun oynarken ses dışarıya taşıyor ve odada yer alan diğer insanlar tarafından rahatlıklı duyulabiliyor. Donanım özelliklerine baktığımızda 50 mm’lik sürücülerden gücünü alan Trust Carus modelinde 112 dB ses hassasiyeti ve 20 – 20.000 Hz freakans aralığı bulunuyor. Ürünün kutu içeriğinde “zengin bass”lardan söz edilmiş ancak ne yazık ki bu pek doğru değil. Yaptığımız testlerde oldukça tiz ağırlıklı bir kulaklık olduğunu ve bass sesleri pek duyamadığımızı belirtelim. Ancak buna rağmen ürünün fiyatına göre sunduğu ses kalitesi oldukça başarılı. Genellikle uygun fiyatlı kulaklıklarda sesin berrak ve net olmaması gibi problemler görülebiliyor. Bu kulaklıkta ise öyle bir sorun yok.