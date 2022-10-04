İklim değişikliği, sera gazı emisyonlarının serbest kalmasıyla artıyor ve bu emisyonlar küresel ekonominin her sektöründen geliyor. Örneğin; elektrik, imalat, ulaşım, tarım, endüstriyel süreçler. Toplu olarak, sera gazı emisyonları genellikle yıllardır tırmanışta. Aktivistler çoğunlukla daha az tüketmeyi iklim değişikliğine potansiyel bir çözüm olarak savunuyorlar – buna genellikle küçülme denir.

2015’te iklim teknolojisi ve inovasyon için bir yatırım fonu olan Breakthrough Energy’yi kuran ve 2021’de “Bir İklim Felaketinden Nasıl Kaçınılır” kitabını yayınlayan Bill Gates’e göre, bu fikir umutsuz bir idealistliktir.

Gates bir podcastte, “İnsanların iklimle ilgili endişeler yüzünden yaşam tarzlarını tamamen değiştireceklerini söylemenin gerçekçi olduğunu düşünmüyorum” dedi. Görüşme, Enflasyon Azaltma Yasası’nın geçmesinden önceki ağustos ayında kayda alındı.

Gates, “Her şeyi alt üst etmeye çalıştığınız bir kültür devrimi yaşayabilirsiniz, devletin kontrolünde olduğu Kuzey Kore tipi bir durum yaratabilirsiniz. İnsanların sadece itaat etmesini sağlayan muazzam merkezi otorite dışında, toplu eylem sorununun tamamen çözülemez olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Teknoloji uzmanı, çoğu bireyin bireysel davranışlarını, küresel bir sorunun yararına daha az rahat edecek şekilde değiştirmeyeceğini söyledi.

Gates, “İnsanlara et yemeyi bırakmalarını ya da güzel bir ev sahibi olmayı istemememizi ve temel olarak insan arzularını değiştireceğimizi söyleyen herkes, bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Bunun için dava açabilirsiniz. Ancak bunun kesinlikle merkezi bir rol oynamasının gerçekçi olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

Gates, yaşamlarında yeterince bolluğa sahip olan ve bunu azaltabilen ülkeler ve bireyler bile, bunun iklim değişikliğini dizginlemek için sera gazı emisyonlarını yeterince azaltmayacağını söyledi. Gates, kendi sera gazı emisyonlarını telafi etmek için yılda 9 milyon dolar ödediğini söyledi.

Ayrıca, küresel salgın, artan sağlık hizmetleri maliyetleri, iklim değişikliğinin yanı sıra yoksul ülkelere yardım ve Ukrayna’daki savaş da dahil olmak üzere dikkat ve dolar için rekabet eden bir dizi başka sorun var.

Gates, “İklim alanında bulunan insanlar, toplumun sahip olduğu mütevazi miktarda artan kaynaklar için kaç şeyin rekabet ettiğini fark etmeyebiliyor. Pek çok insan iklim gereksinimleri nedeniyle daha da kötüleşmeye hazır değil.” dedi.

Bill Gates’in çözümü

Gates’e göre çözüm, iklim bilincine sahip bir şekilde aynı amaca ulaşmanın aynı fiyat veya daha ucuz olduğu daha iyi teknolojik alternatifler yaratmaktır. Gates, uzun süredir bir şeyin geleneksel olarak nasıl yapıldığının maliyeti ile karbondan arındırılmış bir şekilde yapılması gereken “yeşil prim” arasındaki farktan bahsediyor.

Gates’e göre, iklim değişikliği üzerinde anlamlı bir değişiklik yapmak için bu yeşil primin ekonominin tüm sektörlerinde yavaşça azaltılması ve ardından ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu yeşil primi kapatmak için Gates’in yatırım fonu Breakthrough Energy Ventures, bir şeyler üretmek veya bir şeyler yapmak için yeni yollar yaratmaya çalışan erken aşamadaki girişimlere para yatırıyor.

Röportaj sırasında Gates, Breakthrough Energy Ventures’ın bu iklim girişimlerine yatırım yapmaya devam etmek ve gelişimini hızlandırmak için gelecek yıla kadar üçüncü bir fon oluşturacağını ima etti. Ayrıca Breakthrough Energy’nin muhtemelen daha sonraki aşamalardaki şirketlere yatırım yapmak için para toplayacağını da belirtti. Gates, “Teknoloji ve iklim şirketlerine yatırım yapma coşkusu biraz düşmüş olsa bile, yine de parayı artırabileceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Karbon kullanımı

Ayrıca önemli olan, karbon kullanımını azaltmaya giden yol her zaman fosil yakıtlardan uzak bir yol değildir. Ukrayna’daki savaş ve Avrupa’nın Rusya’dan enerjiye olan bağımlılığını azaltma çabaları, insanlara bakmak adına daha büyük karbon kullanımını azaltma hedeflerinde geçici aksaklıklar olabileceğini gösterdi.

Gates, “İnsanlar bana ‘Senin iklim olaylarını seviyoruz çünkü Putin’e ona ihtiyacımız olmadığını söyleyebiliriz’ dediğinde, ‘Evet, bundan 10 yıl sonra. Onu arayın ve ihtiyacınız olmadığını söyleyin’ derim” dedi.

Gates, “Şimdi ve o zaman arasında, Avrupa Birliği’nin fosil yakıtlara geri dönmek zorunda kalması olası. ‘Kömür santrallerini yeniden açmalı mısınız?’ Muhtemelen. Bu pragmatikler oldukça önemlidir. Hollanda’nın gaz sahası yeniden açılmalı mı? Belki bu yüzden. Bu çok zor bir takas seti. Çok beklenmedik. Kısa vadede, emisyonların artacağı anlamına gelse bile herhangi bir çözüm bulmanız gerekiyor. Savaş ne kadar erken biterse o kadar iyi. Ancak bunun nasıl sona erdirileceğine dair birçok düşünce var.” dedi.

Ancak Gates’e göre uzun vadede insanları desteklemenin yeni yollarını bulmak tek uygun çözüm. Milyarder, “İklimi ahlaki bir haçlı seferi olarak değil, sıfıra ulaşmak için dünyanın ne yapması gerektiğine bakıyorum” diyor.