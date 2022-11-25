Sibirya’da bulunan yaklaşık 50.000 yıllık bir grup virüs, permafrostun erimesiyle yeniden aktif hale geldi. Eylem, Fransa’daki Aix-Marseille Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından, küresel ısınmanın etkileri nedeniyle buzlu sınırlarından kaçmaları durumunda “hayata geri dönebilecek” antik mikroorganizmaları incelemek amacıyla gerçekleştirildi.

Bunun nedeni, permafrostun çözülmesinin kutup bölgelerinde donmuş halde hayatta kalabilen eski, uykuda olan virüs ve bakterileri serbest bırakma potansiyeline sahip olmasıdır. Bu durumda bilim insanları, en genci 27.000 yıldır, en yaşlısı ise 48.500 yıldır buzun üzerinde olan yedi yeni virüs tespit etti – bu yaş, onu türünün şimdiye kadar yeniden diriltilen en yaşlısı olarak sınıflandırıyor.

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Keşif, ekip tarafından 2014 yılında başlatılan ve 30.000 yıllık 2 virüsü yeniden canlandıran çalışmanın ardından geldi. Doğal ortamdaki kış uykusunun sona ermesinin ardından, toplam 9 örnek laboratuvarda çoğaltılabildi. Bu, virüslerin canlı olduğunu ve amipler gibi daha basit organizmaların hücrelerini enfekte edebildiğini kanıtladı.

Bulunan virüsler insanlar da dahil olmak üzere bitki ve hayvanların sağlığını tehlikeye atmasa da, bilim insanları daha tehlikeli bir türün gelebileceğini de göz ardı etmiyor. Araştırmacılar, farklı antik topraklarda uykuda olan diğer virüslerin de çağlar boyunca hayatta kalabileceği ve iklim değişikliği nedeniyle donmuş toprakların erimesiyle yüzeye ulaşabileceği konusunda uyarıyor.

Ayrıca bu topraklar, altın ve elmas gibi kaynakları keşfetmek için bölgeye gidecek endüstrilerin ilgisini çekebilecek mineraller açısından da zengindir. Dolayısıyla, çok da zararsız olmayan eski virüslerin uyanma ve insanlarla temas ettiğinde henüz bilinmeyen hastalıklara ve hatta salgınlara neden olma olasılığı vardır.