Bilgisayarınızda Gizli Bir İşletim Sistemi Olduğunu Biliyor Musunuz?

Kullandığınız bilgisayarınız ne olursa olsun, eğer içerisinde Intel çipseti var ise bilgisayarınızda birden fazla işletim sistemi barındığını biliyor muydunuz?

Dünya genelinde her ne kadar Windows, Mac OS ve Linux şeklinde en popüler işletim sistemi yapılacak olsa da aslına bakarsanız bunların önünde “bilinmeyen” bir işletim sistemi daha bulunuyor. MINIX adındaki işletim sistemi, aslına bakarsanız Intel yonga seti kullanan herhangi bir bilgisayarda bulunuyor. Google’ın şu anda yazılımsal geliştirmeler ile engellemeye çalıştığı işletim sistemi, son dönemde fark edilen bir detay olarak dikkat çekmeye başladı.

Nedir bu MINIX?

Aslında eğitimsel çalışmalar adına Andrew Tenenbaum tarafından ortaya çıkarılan bir işletim sistemi olan MINIX, Unix benzeri bir yapıya sahip. Ancak işin ilginç tarafı bu MINIX işletim sisteminin Intel’in tüm işlemcilerinde bulunuyor. Yani dünya üzerinde Intel işlemcisine sahip olan ne kadar bilgisayar varsa aslında içerisinde MINIX işletim sistemi de kurulu olarak geliyor. Bu işletim sistemi Intel işlemcilerin yönetimini üstleniyor. Yani işlemciyi düzgün çalışmasını kontrol eden bu MINIX’in ta kendisi.

İşlemci üzerinde Ring-3 (eksi üç) seviyesinde çalışan işletim sistemi, bilinen en alt ring seviyesi olan Ring 0’ın da altında bulunması ile kimse tarafından dikkat çekmiyor. Ring 0’ın kernel erişimi sağlayabildiğini düşünürsek, MINIX’te bir bilgisayar için alınabilecek tüm yetkiler mevcut ve bu işletim sistemi de bilgisayarınızın kalbi denilebilecek işlemcinin içinde yatıyor!

Hatta işin garip tarafı, sizin MINIX işletim sistemine, yani Ring-3’e erişmeye imkanınız hiçbir şekilde yok iken, MINIX’in sizin bilgisayarınızda ya da sunucunuzda tüm yetkilere sahip oluyor. Hatta sürekli güvenlik güncellemesi de almayan MINIX, bir diğer yandan bilgisayarınızın kapılarını tamamen açabilen, fakat kapısında bir güvenlik olmayan bir sistem olarak büyük de bir güvenlik açığı anlamına geliyor.

Google Kendi Sunucularında MINIX’i Engellemek İstiyor!

Hal yukarıda bahsettiğim gibi olunca, Google da alarma geçerek kendi sunucularının hepsinde MINIX’i devre dışı bırakmaya çalışıyor. Google’ın açıklamasına göre sırasıyla Tüm ağa, dosyalara, sürücülere erişebilen, garip bir biçimde bir de web sunucusu bulunan MINIX, Google’ın gözünde tehlike arz ediyor. Evet, bir işlemcinin içerisinde web sunucunun olma amacı da gerçekten merak konusu haline geldi.

Intel MINIX’i Neden Kullanıyor?

İşte en merak edilen soru da bu. MINIX’in işlemciyi düzenliyor olması kabul edilebilir. Ancak neden Ring-3 değerinde ve neden web sunucusu mevcut merak ediyoruz. Hele ki bu işletim sisteminin bilgisayarlarımız ve sunucularımız üzerinde dilediği her şeyi yapabilecek kadar yetkisi neden var? Intel veri topluyor mu? Toplayıp toplamadığını nereden anlayacağız? İşte tüm bunları merak ediyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda konu hakkında detaylar da ortaya çıkacaktır.