IDC tarafından yayınlanan yeni veriler, 2025 yılının son çeyreğinde bilgisayar pazarının genelinde bir canlılık olduğunu gösteriyor. Ancak teknoloji devi Apple, bu büyüme dalgasına eşlik edememiş gibi görünüyor. Rakipler satışlarını artırırken, Cupertino merkezli şirketin sevkiyatları sabit kaldı. Peki, pazar büyürken MacBook modelleri neden yerinde sayıyor?

Bilgisayar pazarı ve MacBook satışları arasındaki fark

IDC’nin yayınladığı ön rapora göre, küresel PC pazarı geçtiğimiz çeyrekte yıllık bazda %9,6 oranında dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Toplamda 76,4 milyon ünite sevkiyat gerçekleştirildi. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi %14’lük artışla liderliği çekerken, onu %12 ile Asya-Pasifik ve %4 ile Amerika kıtası takip etti.

Apple cephesinde ise durum biraz daha durağan seyretti. Rapor, şirketin geçen çeyrekte 7,1 milyon adet sevkiyat gerçekleştirdiğini belirtiyor. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemiyle birebir aynı seviyede kaldı. Pazarın genelinde yaşanan büyüme karşısında sevkiyatların artmaması, şirketin pazar payının %10,2’den %9,3’e gerilemesine neden oldu.

Bellek kıtlığı ve fiyat artış beklentisi etkili oldu

Pazarın genelindeki bu hareketliliğin arkasında yatan sebeplerden biri olarak bellek kıtlığı gösteriliyor. IDC, bu durumun alıcıları ve markaları harekete geçirdiğini belirtiyor. Bilgisayar satışları, 2026’da beklenen olası fiyat artışlarından önce envanterleri güvence altına alma telaşıyla artış gösterdi.

IDC Araştırma Müdürü Jitesh Ubrani, sektördeki bu durumu şu sözlerle değerlendiriyor: “Büyük tüketici elektroniği markaları, daha küçük ve bölgesel satıcılardan pay almak için ölçeklerini ve bellek tahsislerini kullanma konusunda iyi bir konumdalar. Ancak kıtlığın ciddiyeti, daha küçük markaların hayatta kalamayabileceği riskini artırıyor ve tüketiciler, özellikle de kendi bilgisayarını toplayan meraklılar, satın alımları erteleyebilir veya harcamalarını başka cihazlara ya da deneyimlere kaydırabilir.”

Yıllık bazda büyüme devam ediyor

Son çeyrek verileri durgun olsa da, 2025 yılının tamamına bakıldığında MacBook üreticisi pazardan daha hızlı büyüdü. Şirket yıllık bazda %11,1 büyüme ile toplam 25,6 milyon ünite sevk etti. Ancak bu büyüme oranı, %14,5 ile Lenovo ve %13,4 ile ASUS gibi rakiplerin gerisinde kaldı. Windows 10 desteğinin sona ermesi de PC satışları tarafındaki genel talebi artıran faktörlerden biriydi.

Gelecek dönemle ilgili olarak IDC Başkan Yardımcısı Jean Philippe Bouchard ise şu ifadeleri kullanıyor: “IDC, bellek durumunun ne kadar hızlı değiştiği göz önüne alındığında, PC pazarının 12 ay içinde çok daha farklı olmasını bekliyor. […] Bazı üreticiler tarafından halihazırda duyurulan sistem fiyatları üzerindeki bariz baskının ötesinde, eldeki bellek envanterini korumak için PC bellek özelliklerinin ortalama olarak düşürüldüğünü de görebiliriz. Önümüzdeki yıl son derece değişken olacağa benziyor.”

