Temel bilgisayar oyunları geliştirerek zaman harcayan biri bile, oyuncuya üstesinden geleceği farklı senaryolar sunmanın çok eğlenceli olduğunu bilir. Ancak oyun tasarımının en zor yönlerinden biri, olasılık kavramını ne zaman ve hangi koşullarda barındıracağını seçmektir.

Rastgele davranışların kanıtı, oyun dünyasının her yerinde bulunabilir. No Man’s Sky gibi macera oyunları, şartlara yönelik oluşturulan galaksilerinden; çevrim içi rulet oyunundaki tekerleğin dönüşüne kadar, algoritmada rastgele sayılar kullanabilir.