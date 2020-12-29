Play Store ve App Store’da milyonlarca indirmeye sahip olan Bil ve Fethet oyununa ne oldu? Oyunun globaldeki yapım şirketi olan Thx Games tüm uygulama mağazalarından oyunlarını kaldırma kararı aldı. Yerine ortak bir platformda Triviador adı altında birleştiren oyun şirketi ilk indirmelerle Play Store üzerinde 2.4 puanla oylandı.

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Bil ve Fethet oyununa ne oldu? Oyun nasıl oynanıyor?

Harita üzerinde sıra tabanlı olarak oynanan oyunda öncelikle her oyuncu bölge seçiyor, ardından diğer bölgelere saldırarak tüm haritayı ele geçirmeye çalışıyor. Diğer bölgelere saldırırken hem saldıran, hem savunan tarafa aynı bilgi sorusu geliyor; soruyu belirlenen süre içinde doğru yanıtlayan ise, oyunu kazanma yönünde bir adım atmış oluyor. Rakip oyuncuların tüm başkentlerini ele geçirdiğinde ise oyunu kazanmış oluyorsunuz.

Bil ve Fethet yerel seslendirme ile ilgi çekici bir oyun olma özelliğini yıllarca korumuş bir oyun olsa da; şirketin son hamlesi tüm oyuncuları kendinden kaçmasına neden oldu. Öncelikle tüm ülkelerdeki lokal ismi kaldıran yapımcı şirket tek bir oyun çatısı altında “Triviador” olarak birleştirdi. Oyunun yerel seslendirmelerini kaldıran şirket; yeni oyunda yalnızca İngilizce seslendirmeye yer verdi. Oyundaki ülke haritalarını çıkarıp sadece dünya haritası üzerinde oynanabiliyor olması; kendine özgü olan haritalandırma sistemini yok etti. Yalnızca Dünya haritası üzerinde oynanacak oyun özgünlüğünü tamamen kaybetmiş durumda. Genellikle çiftler için akşam güzel zaman geçirtebilecek bir oyun olan Bil ve Fethet oyununun bu denli kötüye çevrilmesi; akla rakip firmalar tarafından oyunu sabote mi edildi sorusunu getiriyor. Şirketteki resmi açıklamaya göre 2021’e kadar eski hesabınızı ve ilerlemenizi yeni oyuna entegre edebileceksiniz.

Henüz yerel seslendirmenin eklenip eklenmeyeceği belli olmayan oyun Play Store’da 2.4 puan aldı. Bu yeni versiyonunun eksikliği milyonlarca oyuncuyu kaçırmaya yetti. Bazı sözlüklerde onlarca sayfa üzerine konuşulan eski oyun yerine bu tür hamleye gidip ; Yeni bir oyun olarak Play store da yerini almak şirketi nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz. Yeni versiyonunu denemek isterseniz buradan indirebilirsiniz.

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