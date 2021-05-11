Genel
Bethesda bayram indirimleri boyunca kaçmaması gereken 5 oyun!
Bethesda bayram indirimleri ile oyunculara sürprizler sunmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı’nın gelişi ile birlikte geliştirici firma PC oyuncularına güzel bir jest yapma kararı aldı. Firmanın Steam platformunda yer alan çoğu oyununa hatırı sayılır indirimler geldi. Oldukça önemli serilerde %75‘e varan indirim oranları dikkat çekiyor. 16 Mayıs tarihine kadar sürecek indirim günleri ile birlikte oyuncuların büyük kazanç elde etmesi bekleniyor. Bizde sizler için kaçırmamanız gereken beş oyunu listeledik.
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Bethesda bayram indirimleri boyunca almanız gereken 5 oyun!
Bethesda oyun dünyasına sunduğu kaliteli yapımlarla adından sıkça söz ettirdi. The Elder Scrolls, Fallout gibi kült serilerin yapımcısı olan firma, Microsoft bünyesine dahil oldu. Hikaye odaklı oyunları ile adından söz ettiren firma, oyunculara küçük bir jest yapmayı ihmal etmedi. Bethesda Steam platformu üzerinden yeni bir indirim dönemi başlattı. Bethesda bayram indirimleri olarak adlandırılan indirim günlerinde, önemli yapımlar önemli oranda fiyat değişimine gitti. İndirim günleri 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Tam bu noktada sizler için bu indirim döneminde kaçırmamanız gereken 5 oyunu listeledik. Bununla birlikte, listede yer alan oyunların birçoğu Xbox Game Pass PC sistemine dahil. Ancak oyunların Steam sürümleri belli başlı konularda büyük avantajlara sahip.
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Kimilerine göre dünyanın en iyi oyunu olarak adlandırılan Skyrim, tabi ki de listemizin bir numarasında yerini alıyor. 2011 yılında piyasaya çıkan serinin son oyununu, aktif olarak deneyimleyen pek çok oyuncu bulunmakta. 2016 yılında modernize edilen Special Edition %50 indirimle 114.99 TL yerine 57.49 TL‘den satılmakta. Xbox Game Pass abonelik sisteminde de yer alan oyunun Steam sürümünde ise büyük bir avantaj yer almakta. Oyuncular Steam‘den aldıkları Skyrim‘i diledikleri gibi modlama imkanına sahipler. Ancak Game Pass sürümünde böyle bir durum söz konusu değil.
Fallout 4
Rol yapma oyunları dünyasının vazgeçilmez serilerinden biri olan Fallout, bu indirim döneminde uygun bir fiyata alıcılarını bekliyor. Atompunk dönemi atmosferi ile dikkatleri çeken serinin dördüncü oyunu %50‘lik indirim ile oyuncuları karşılıyor. Fallout 4 standart sürümü 133.00 TL yerine sadece 66.50 TL. Bununla birlikte The Elder Scrolls V: Skyrim SE ve Fallout 4 G.O.T.Y oyunlarını içeren pakete de sadece 152.39 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Ayrıca Skyrim Special Edition‘da olduğu gibi Fallout 4‘ün Steam versiyonu oyuncuların dilediği gibi modlama imkanına uygun.
Fallout New Vegas
Fallout serisinin belki de en sevilen oyunu olabilir Fallout New Vegas. Rol yapma ögeleri ve derin hikayesi ile oyuncuların beğenisini kazanan yapım, oldukça uygun bir fiyata inmiş. %50′lik indirme uğrayan oyun 9.00 TL‘den satılmakta. Bununla birlikte tüm ek paketlerin ver aldığı Ultimate sürümüne de yine %50 indirim sayesinde 15.50 TL‘den sahip olabilirsiniz.
Dishonored 1-2
Dishonored serisi farklı oynanış tarzıyla yine oyun dünyasında uzun bir süre gündemde kaldı. Arkane Studios tarafından geliştirilen oyun serisi, yine bayram indirimleri kapsamında uygun fiyatıyla oyuncuların karşısına çıktı. Serinin iki oyununa da %50′lik indirim uygulandı. İlk oyun 14.49 TL‘ye, ikinci oyun ise 57.49 TL‘ye oyuncuları bekliyor. Bununla birlikte tüm seriyi almak isteyen kullanıcılara özel Complete Collection ek paketi yine %50 indirim ile 177.00 TL‘ye satılmakta. Seriyi özellikle yenilikçi oynanışı ile farklı bir tat arayan oyuncular için şiddetle tavsiye edebiliriz.
Doom Eternal
Eski tip FPS oyunlarını seven oyuncuların aradığı neredeyse her şey Doom Eternal‘da yer alıyor. Yüksek temposu ile adrenalini doruklarda hissettiğiniz serinin son oyunu yine kayda değer bir indirim ile karşımıza çıktı. Doom Eternal %67‘lik indirim ile sadece 65.67 TL‘ye satılıyor. Ayrıca bugüne kadar çıkmış tüm oyunların yer aldığı Doom Franchise Bundle paketi de %65‘lik indirimle 164.84 TL‘ye satılmakta. Özellikle aksiyonu doruklarına kadar yaşamak isteyen oyuncuların kaçırmaması gereken bir deneyim.
Bu tavsiye listesinin yanı sıra birçok kaliteli oyunda da ciddi indirimler bulunmakta. Örneğin Prey %50 indirim ile 57.49 TL‘den satılıyor. Bununla birlikte Wolfenstein serisinde de ciddi indirimler oyuncuları karşılamakta. Bayrama özel indirimler ile birlikte Bethesda, daha fazla PC oyuncusuna ulaşma hedefini gerçekleştirmek istiyor. Bakalım Game Pass sisteminde yer alan oyunlar Steam’de ne kadar tercih edilecek bekleyip göreceğiz.
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Genel
Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu nedenleri ve çözümü
Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu her zaman tek bir nedenden dolayı yaşanmaz. Bu sorun tek bir nedenden kaynaklanabileceği gibi birden fazla nedenden dolayı da ortaya çıkabilir. Modemin internet ışığı yanmadığı zaman kablolu ya da kablosuz şekilde evden internet bağlantısı gerçekleşmesi mümkün olmaz.
Modemdeki internet ışığının yanmaması ve bundan kaynaklanan internete bağlanamama sorunu, basit çözümler ile ortadan kalkabilecek bir durumken, bazen bu çözümler yetersiz kalabilir. Birazdan tek tek sıralayacağımız çözümlerin yetersiz kaldığı durumlarda, modemki internet ışığı yanmama sorunu son çare olarak internet servis sağlayıcınızın yardımı ile çözüme ulaşabilir.
Evinizde kullanmış olduğunuz internetin sağlayan internet servis sağlayıcıları, sizlere internet bağlantısını DSL kablolar (Digital Subscriber Line) ile ulaştırır. DSL yani diital abone hattı, bakır kablolar aracılığıyla ev ya da ofis kullanıcılarına yüksek bant genişliği ile internet bağlantısı sunan hattır. Bu hatta bir sorun yaşanması, internet sağlayıcıdan sizlere ulaşan internet akışında bir problem olduğu anlamına gelmektedir. Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu da temelde böyle bir sorundan kaynaklanıyor olabilir.
Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu bazen pek çok farklı nedenden dolayı yaşanabilir demiştik. Bu nedenlerden biri ve en yaygını genellikle internet servis sağlayıcı kaynaklı sorunlardır. Ancak bunun dışında gerçekleşen modemsel ya da kullanıcı kaynaklı sorunlar da olabilir. Bu tarz sorunlar basit çözümler ile giderilebilir.
Öncelikle modemdeki internet ışığının yanmasını engelleyebilecek olasılıklar üzerine düşünülmelidir. Bunlardan biri modemin kendisinde ortaya çıkmış bir arıza olabilir. Modemin üzerindeki ışıklar doğru çalışmıyor ya da modemin çalışma performansı yetmiyor olabilir. Modem bağlantıları yanlış yapılmış olabilir. Modem bağlantıları doğru olsa bile, internet servis sağlayıcılarının kullanıcılara en yakın santralden sağladıkları internet bağlantısında bir arıza olabilir.
Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu pek çok sebeple yaşanabilir. Bahsettiğimiz tüm bu sebepleri birkaç maddede özetleyecek olursak şunları söyleyebiliriz:
- İnternet servis sağlayıcılardan kaynaklı arızalar,
- Modemin kendisinde yaşanan arızalar,
- DSL hattı kaynaklı sorunlar,
- Santralden kaynaklanan sorunlar.
Gelelim bu sorunların tespiti ve çözümüne. Evinizde bilgisayarınız, telefonunuz ya da tabletiniz aracılığıyla internete bağlanamadığınızı fark ettiğinizi düşünelim. Öncelikle bu bağlantı sorununun, internete bağlanmaya çalıştığınız cihazdan kaynaklı olup olmadığını saptayın. Bazı durumlarda internet bağlantısı sorunu tamamen cihaz kaynaklı olabilmektedir. Farklı cihazlar aracılığıyla internet bağlantınızı kontrol edin. Sorunun cihaz ile alakalı olmadığını fark ederseniz, modem ile alakalı bazı işlemler yapabilirsiniz. Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu görülüyorsa, yapılabilecek bazı işlemler şu şekildedir:
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Modeminizi kapatıp açın
Geleneksel bir yöntem olan “kapat-aç” yöntemi, elektronik cihazların işleyişlerinin yenilenmesi ve uzun süreli çalışma sonucu ısınmanın ortaya çıkardığı bazı sorunları gidermesi açısından etkili bir çözümdür. 10-15 dakikalık bir dinlendirmeden sonra modeminizi tekrar açın ve ışıklarını kontrol edin. Sorunun devam etmesi halinde farklı çözümler gerekecektir.
Kablo bağlantıları
Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu kabloların hasar görmesinden ya da bağlantılarının yanlış olmasından da kaynaklanabilir. Modeminizin kablo bağlantılarını kontrol edin. Ayrıca kabloların herhangi bir yerinde ezilme, kopma, kırılma gibi durumların olup olmadığını da inceleyin.
Direkt olarak modem ile alakalı bu çözümler sonuç vermediyse, çözümü bir de DNS ayarlarını değiştirerek aramak gerekecektir.
DNS ayarları
Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu hala devam ediyorsa DNS ayarlarını değiştirmek etkili bir çözüm olabilir. DNS’in amacı, ağ üzerinden gelen alan adı ya da IP numaraları ile ilgili sorgulamalara cevap vermektir. DNS, tarayıcıya girilen etki alanını bilgisayar tarafından okunabilir bir IP’ye çeviren bir telefon rehberi gibi düşünülebilir. Bazen DNS sunucuları bu amacı gerektiği gibi gerçekleştiremez ve bağlantılarda sorunlar yaşanır. DNS ayarlarını değiştirmek ve farklı DNS sunucularını kullanmak, internet bağlantısı sorunlarını çözebilir:
Servis sağlayıcıları ile iletişim
Yukarıda sayılan tüm maddeler denenmiş olmasına rağmen bir sonuca ulaşılamayabilir. Ve modemdeki internet ışığı yanmama sorunu devam edebilir. Bu durumda problemin çok büyük bir ihtimalle servis sağlayıcı kaynaklı olduğu söylenebilir. Çözüm aradığımız bu problem genellikle altyapı çalışmalarından dolayı ortaya çıkar. Evde kendimiz çözümlemek istediğimizde de sonuca ulaşamayız. İnternet servis sağlayıcılarınız ile iletişime geçmek hem sorunun profesyonelce hem de hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olacaktır.
Özellikle herkesin evlerinde olmak durumunda kaldığı şu günlerde internet olmazsa olmaz bir ihtiyaçtan daha fazlası haline geldi. Çözülemeyen internet bağlantısı sorunları da her zamankinden daha çok mağduriyet yaşamaya neden olabiliyor. Bu yazımızda olası bir modemdeki internet ışığı yanmama sorununa nelerin sebep olabileceğine ve bu sorunun nasıl çözülebileceğine açıklık getirmeye çalıştık.
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Genel
Bu iki telefon aynı mı? | Galaxy A52 vs Realme 7 Pro | Hangisini almalı? #6
Orta seviyenin neredeyse aynı özellikleri barındıran telefonlardan olan Samsung Galaxy A52 ve Realme 7 Pro’nun karşılaştırması ile sizlerleyiz. Samsung 2021 yılıyla beraber orta seviyede konumlandırdığı A sersinin ortanca üyesi A52, kullanıcılar ve teknoloji severlerin fazlasıyla merak edilen bir model oldu.
Bakmakta fayda var: Samsung Kulaklıklar Kulak İltihabı Yapıyor İddiası!
2020 yılında çıkmış olan realme 7 Pro ise geçen senenin en iyi orta seviyesi olarak adlandırılan bir model oldu. Özellikle 65W destekli hızlı şarjıyla dikkatleri üstüne çeken model bakalım 2021 senesinin en çok konuşulan telefonlarından Galaxy A52 ile birçok özellikleri aynıyken sizin tercihiniz hangisi olurdu?
İki telefonun da sırasıyla teknik özelliklerine bakacak olursak:
Samsung Galaxy A52
6.5 inç FHD Super AMOLED 90hz 407 PPİ 800NİT GG5
159.9 x 75.1 x 8.4 mm 189 gram
Qualcomm Snapdragon 720G Adreno 618
8GB Ram/ 128GB Depolama
64 MP, f1.8, OIS /12 MP, f/2.2, 123 derece/ 5 MP, f2.4, (makro) / 5 MP, f2.4 (derinlik)
32 MP, f/2.2 ön kamera
Stereo hoparlör ve 3.5mm
4500 mAh 15W/25W destekli şarj
IP67 Sertifikası
Bluetooth 5.0
Realme 7 Pro
6.4 inç FHD Super Amoled 60hz 411 ppi GG3+
160.9 x 74.3 x 8.7 mm 182 gram
Qualcomm Snapdragon 720G Adreno 618
8GB Ram/ 128GB Depolama
64 MP, f1.8/ 8 MP, f2.3, 119 derece/ 2 MP, f2.4 (makro) / 2 MP, f2.4 (derinlik)
32 MP, f/2.2 ön kamera
Stereo hoparlör ve 3.5mm
4500 mAh 65W destekli şarj
Bluetooth 5.0
Samsung Galaxy A52 ve realme 7 Pro modellerine Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak isterseniz; https://app.hps.im/d7ct/f1c1c1ca
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Genel
Samsung Kulaklıklar Kulak İltihabı Yapıyor İddiası!
Güney Kore’den, Samsung’un yeni kablosuz kulaklıklarının kulak iltihabına neden olduğunu iddia eden raporlar ortaya çıktı. CCTV News’in raporuna göre, birçok Koreli kullanıcı, Samsung TWS kablosuz kulaklıklarını taktıktan sonra kulaklarının iltihaplanma ve kabuklanma gibi semptomlara sahip olduğunu bildirdi.
Bakmakta fayda var: Samsung da ülkemize fabrika kuruyor!
Bildiğiniz gibi Samsung telefon üreticisi olmanın yanında ekosistem kurma tarafında da en iddialı markalardan bir tanesi. Bunun en iyi örneklerini telefonları, tabletleri akıllı saatleri ve bileklikleri ayrıca çıkarmış olduğu TWS (tam kablosuz bluetooth kulaklıklar) kulaklıklar da dahil. Ortaya atılan iddiaya cevaben Samsung, bu ürünün pazara girmeden önce uluslararası standart testlerden geçtiğini söyledi. Bu testler, ürünlerin tasarımlarında hiçbir zararlı madde içermediğini belgeleyen içerikler olduğunu da belirtmiş. Ayrıca Samsung, kulaklıkların “kulak içinde” olması nedeniyle terleme veya nemin benzer sorunlara neden olabileceğini iddia ediyor. Şimdiye kadarki raporlardan, kulak iltihabı şikayetlerinin daha çok Galaxy Buds Pro kullanıcı grubundan geldiği anlaşılıyor.
Şimdiye kadar Çin’den Galaxy Buds Pro‘nun kulakta kabarmalar ve iltihaplanmaya neden olduğu bildirilmiş. Raporu belirtenler, aktif gürültü azaltma etkisini sağlamak için Samsung Galaxy Buds Pro’nun kulak tıkaçlarını çok büyük tasarladığından dolayı olduğunu söylüyor. Bu büyüklükteki tıkaçların muhtemelen kulak kanalı içerisindeki deriyi uyarıyor olabilir. Bu sebeple de kulak iltihaplanması sorunu ortaya çıkabiliyor. Bu konuda Samsung, kulaklığın yapısı nedeniyle rahatsızlık olasılığını doğruladı. Şirket, kulak kanalını kuru tutarken kullanıcıların kulaklığı düzenli olarak temizlemelerini ve dezenfekte etmelerini öneriyor. Ek olarak, tüketici geri bildirimlerine göre kulak iltihabına kulaklık malzemesine alerjiler de neden olabiliyor. Samsung, kulaklık yapım malzemelerini resmi web sitesinde açıkça belirtiyor. Kulak kısmı akrilat malzeme kullanırken paslanmaz çelik kısım nikel olduğunu belirtiyor. Bu malzemelerden herhangi birine alerjiniz varsa, Samsung’un kablosuz kulaklıklardan uzak durmak isteyebilir veya başka bir markanın kulaklıklarını satın alabilirsiniz.
Bunun dışında Samsung’un diğer kulaklıkları hakkında bu tarz sağlık sorunlarına yol açan herhangi bir rapor da bulunmuyor. Eğer Galaxy Buds Pro kullanıyorsanız bu durumu göz ardı etmemekte fayda var. Samsung’un diğer kulaklıklarından birisi kullanıyorsanız eğer korkulacak bir durum olmadığını da ekleyelim. Samsung’un TWS kulaklık kanadında en güçlü modeli olan Galaxy Buds Pro‘nun teknik özelliklerine bakacak olursak eğer:
Sürücü birimi: 2 yönlü (11 mm woofer + 6,5 mm tweeter)
Mikrofonlar: 3 mikrofon (2 dış + 1 dahili) + Ses Alım Birimi + Rüzgar Koruması
Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
ANC: Harici arka plan gürültüsünü % 99’a kadar azaltma, 2 ayarlanabilir seviye
Ortam Sesi: + 20dB’ye kadar yükseltme, 4 ayarlanabilir seviye Ses Algılama
Bixby Sesle Uyandırma Özelliği
Bağlantı: Bluetooth 5.0
Desteklenen Codec’ler: AAC, SBC, Ölçeklenebilir (Samsung tescilli)
Sensörler: Accelerometer, Gyro, Proximity, Hall, Touch, Voice Pickup Unit (VPU)
Uyumluluk: 1.5GB’den fazla RAM ile Android 7.0 veya üstü çalışıyor
IPX7 suya dayanıklılık
Boyutlar: 19,5 x 20,5 x 20,8 mm; Ağırlık: 6,3 g
Şarj kutusu: 50 x 50,2 x 27,8 mm; Ağırlık: 44,9 g
Pil: Kulaklıklar – 61mAh; Şarj Kutusu – 472mAh
Çalma Süresi: ANC AÇIK iken 5 saat (kulaklık) / 18 saat (kutu ile), ANC KAPALI iken 8 saat (kulaklık) / 28 saat (kutu), Qi Kablosuz Şarj, Hızlı şarj: 5 dakika şarjla 1 saat oynatma süresi
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