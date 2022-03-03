BEST OF MWC Ödüllü Telefon! | NUBIA Z40 Pro

NUBIA, sunmuş olduğu kamera özellikleriyle birlikte Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi, 144Hz AMOLED ekranı ve Android 12 yazılımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mobil Dünya Kongresi’nde de Best OF Phandroid MWC ödülünü almış. Sizce NUBIA Z40 Pro nasıl olmuş? Aldığı ödülü hak ediyor mu?

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