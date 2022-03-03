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Akıllı Telefonlar

BEST OF MWC Ödüllü Telefon! | NUBIA Z40 Pro

NUBIA, sunmuş olduğu kamera özellikleriyle birlikte Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi, 144Hz AMOLED ekranı ve Android 12 yazılımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Mobil Dünya Kongresi’nde de Best OF Phandroid MWC ödülünü almış. Sizce NUBIA Z40 Pro nasıl olmuş? Aldığı ödülü hak ediyor mu?

#NUBIA #Z40Pro #MWC2022

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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