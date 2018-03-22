Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük teknoloji mağazası olan Best Buy, Huawei için ABD’de geçen söz konusu güvenlik sorunları nedeniyle satışları durdurma kararı aldı. Özellikle ABD piyasasında yaygınlaşmaya çalışan Huawei için büyük bir darbe olacak bu karar, sadece Best Buy için de geçerli değil.

Verizon ve AT&T’nin ardından Best Buy da Huawei satmayacak!

Geçtiğimiz yıl Best Buy’ın yanı sıra AT&T ve Verizon da Huawei ürünleri satıyordu. Ancak 2018 yılına girdiğimizde Huawei telefon satışını sonlandıran Verizon’ın ardından geçtiğimiz dönemde ise AT&T de Huawei satışını ABD’deki güvenlik sorunları nedeniyle noktalandırmıştı. Son olarak Huawei markalı ürünleri satmayı bırakan Best Buy ile beraber ABD’de daha geniş satış ağı oluşturmak isteyen Huawei’nin planları alt üst olmuş oldu.

Çinli telefonlar Amerika’yı gözetliyor mu?

Akıllı telefon dünyasının önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Huawei, ABD’de Cumhuriyetçiler tarafından Amerika’yı gözetlediği ve veri topladığına dair iddialar ile başta Huawei ve ZTE olmak üzere Çinli firmalara ait telefonların ABD’de yasaklanması ve satılmaması gerektiğini savunuyorlar. Özellikle yeni iPhone modellerine rakip olarak ortaya çıkan Mate 10 Pro, ABD’de online kanallar dışında perakende mağazalarında bulunmayacak duruma getirilmişti. Şimdi ise bu konu markaların satışları durdurması ile büyüyor.

Huawei ve Best Buy konu hakkında ne dedi?

Huawei’ tarafından konu hakkında “Huawei şu anda ürünlerini ABD’deki bir dizi önde gelen tüketici elektroniği perakendecileri aracılığıyla satılıyor” şeklinde bir sorun olmadığı belirtilirken “Huawei telefonları sektördeki en yüksek güvenlik, gizlilik ve mühendislik standartları karşılıyor.” diyerek güvenlik adına bir sorun olmadıklarını da belirtiyorlar.

Best Buy tarafı ise “Sattığımız ürünler hakkındaki değişiklik kararları birçok farklı nedene dayanmaktadır.” diyerek net bir sebep belirtmekten çekindikleri görünüyor.

Bakalım ilerleyen günlerde Huawei ve ABD pazarı arasında ne gibi gelişmeler ortaya çıkacak hep beraber göreceğiz…