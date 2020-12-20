BenQ GS2 inceleme | Çok amaçlı projeksiyon cihazı!

BenQ markasının, çok amaçlı kullanılabilecek şekilde tasarladığı bir projeksiyon cihazı olan GS2 modelini inceliyoruz.

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BenQ GS2, sıçramalara ve düşmelere karşı dayanıklı olarak tasarlanmış

BenQ GS2 için çok amaçlı dedik. Peki neden çok amaçlı? Şöyle ki, GS2 hem ev içi hem de ev dışı kullanımlar için tasarlanmış. Boyutları çok ufak ve çok hafif; sadece 1.6 kg, o yüzden cihazı yanınızda taşımak da çok kolay. Zaten yanında bir adet de taşıma çantası veriliyor. Çanta soft, yani yumuşak bir çanta herhangi sert bir kaplamaya sahip değil. Ayrıca IPX2 sertifikası olduğu için diyelim bahçede veya kampta bir şeyler izliyorsunuz ve hafif hafif yağmur yağmaya başladı. IPX2 sıçramalara karşı dayanıklılık sertifikası sayesinde cihazım bozulur mu diye endişelenmenize gerek kalmıyor. Bir de, cihaz yarım metrelik mesafelere kadar düşmeye dayanıklı olduğu için yine dış kullanımlarda içinizin bir nebze daha rahat edebilmesini sağlıyor. Fakat ben yine de cihazınızı sıvılarla temas ettirmemenizi veya bir yerlerden düşürmemeye özen göstermenizi tavsiye ederim.

Cihazın dış kullanımlara uyumlu olma sebepleri sadece bunlarla da kısıtlı değil. BenQ GS2, full şarjda 3 saate kadar kullanım sunabiliyor. Bu da dışarıda, herhangi bir elektrik kaynağından uzakta film izleyecekseniz şarj problemi yüzünden filminiz yarım kalmayacak anlamına geliyor. Yani bildiğiniz gibi günümüz standartlarında en uzun filmler bile 3 saati geçmiyor. Ayrıca Bluetooth Speaker modu da cihazda mevcut. Bu sayede GS2’yi speaker moduna alıp sadece müzik dinlemek için de kullanabiliyorsunuz. GS2’de bulunan 2W’lık 2 adet hoparlör yani toplam 4W’lık ses çıkış gücü sayesinde filminizin, müziğinizin vesaire; tükettiğiniz içeriğin sesini de net bir şekilde alabiliyorsunuz. Bir de 15 derecelik bir tilt açısı sayesinde cihazın pozisyonunu zorlanmadan yukarı aşağı yönde 15 dereceye kadar değiştirebiliyorsunuz.

İçeriğinizi birçok farklı yoldan oynatabilirsiniz

Kablolu bağlantı için cihazda bir Type-C bir HDMI girişi ve standart USB Type-A girişi var. Buralardan size hangi giriş uygunsa, o giriş üzerinden içerik oynatabilmeniz mümkün. Veya Android cihazlardan projeksiyonunuza kablosuz olarak casting yapabilirsiniz; casting özelliği sadece Android cihazlarla sınırlı değil, MAC veya iOS işletim sistemine sahip herhangi bir cihaz veya Windows işletim sistemi kullanıyor olsanız dahi BenQ GS2’ye kablosuz olarak bağlanıp cast veya mirroring (farklı isimlendirmelere sahip olsa da aynı teknolojiden bahsediyoruz) gibi yöntemlerle içeriğinizi kablosuz olarak oynatabiliyorsunuz.

Ev dışı kullanımlardan bahsettik. Gelelim şimdi ev kullanımlarına. Ev kullanımları için BenQ, GS2’yi tasarlarken, Edutainment yani education ve entertainment (eğitim ve eğlence) teması etrafında tasarlamış. Yani GS2’yi kullanırken çocukların ve gençlerin, öğrenirken eğlenmesi amaçlanıyor. Mesela ön tarafta bulunan sensör sayesinde, çocuğunuz projeksiyon ışığının belli mesafeler dahilinde önüne geçecek olursa cihaz bunu algılayıp; karşıdaki kişinin göz sağlığını koruyabilmek adına hemen LEDleri kapatıyor ve ışığı kesiyor.

Ayrıca çocuğunuzun projeksiyon cihazıyla harcadığı zamanı kontrol altında tutabilmek isterseniz de ebeveyn zamanlayıcısı üzerinden kısıtlama ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yeri gelmişken BenQ’nun LumiExpert teknolojisinden de bahsedeyim. Burada yine GS2, sahip olduğu sensörler yardımıyla ortam ışığını algılayarak; LumiExpert teknolojisi sayesinde parlaklık seviyesini kendisi belirleyebiliyor. Ek olarak GS2’nin otomatik odaklama fonksiyonu, sizin hiçbir ayarlama yapmanıza gerek kalmadan görüntünün odağını optimum şekilde tasarlayabilmesini sağlıyor. Herhangi bir değişiklikten dolayı odaıa kaybederseniz ise; otomatik odaklama komutunu tekrar vererek cihazın odağını sağlayabilirsiniz. LumiExpert ve otomatik odaklama teknolojileri sayesinde; siz hiçbir şeye dokunmadan BenQ GS2, her şeyi sizin için otomatik olarak ayarlıyor.

Aptoid Market sayesinde birçok uygulamaya erişiminiz var

Aktif kullandığınız uygulamalara Aptoid market üzerinden ulaşabilmeniz mümkün. Bu market içinde Amazon Prime Video, Dailymotion, Twitch, Vimeo, YouTube ve Netflix gibi birçok farklı uygulama ve platform var. Buradan hangilerini sıklıkla kullanacaksanız kendi seçiminizi yapabiliyorsunuz ve 720p çözünürlükle dilediğiniz platformdan içerik tüketebiliyorsunuz. Bir de, akıllı telefonlarınızla cihazı uzaktan kontrol etmek için kullanabileceğiniz BenQ Smart Control mobil uygulaması mevcut. Bu uygulama üzerinden de bu cihazı rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Hatta telefon ekranınızı bir touchpad olarak kullanarak; arayüzdeki birçok işlemi yapabilmeniz mümkün.

Özetle BenQ GS2, çocuklarının uzaktan eğitim sürecine destek olabilecek bir projeksiyon cihazı arayan, aynı zamanda aile içi eğlence amaçlı bir projeksiyon isteyen ve bu projeksiyon cihazını bahçe veya kamp gibi yerlerde kullanabilmek isteyenler için; hem hafifliği, hem kolay kullanılabilirliği hem de dayanıklılığıyla iyi bir cihaz. Bu noktada eğer BenQ GS2’nin sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğini düşünüyorsanız; bir göz atmanızı tavsiye ederim.