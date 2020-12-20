İnceleme
BenQ GS2 inceleme | Çok amaçlı projeksiyon cihazı!
BenQ markasının, çok amaçlı kullanılabilecek şekilde tasarladığı bir projeksiyon cihazı olan GS2 modelini inceliyoruz.
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BenQ GS2, sıçramalara ve düşmelere karşı dayanıklı olarak tasarlanmış
BenQ GS2 için çok amaçlı dedik. Peki neden çok amaçlı? Şöyle ki, GS2 hem ev içi hem de ev dışı kullanımlar için tasarlanmış. Boyutları çok ufak ve çok hafif; sadece 1.6 kg, o yüzden cihazı yanınızda taşımak da çok kolay. Zaten yanında bir adet de taşıma çantası veriliyor. Çanta soft, yani yumuşak bir çanta herhangi sert bir kaplamaya sahip değil. Ayrıca IPX2 sertifikası olduğu için diyelim bahçede veya kampta bir şeyler izliyorsunuz ve hafif hafif yağmur yağmaya başladı. IPX2 sıçramalara karşı dayanıklılık sertifikası sayesinde cihazım bozulur mu diye endişelenmenize gerek kalmıyor. Bir de, cihaz yarım metrelik mesafelere kadar düşmeye dayanıklı olduğu için yine dış kullanımlarda içinizin bir nebze daha rahat edebilmesini sağlıyor. Fakat ben yine de cihazınızı sıvılarla temas ettirmemenizi veya bir yerlerden düşürmemeye özen göstermenizi tavsiye ederim.
Cihazın dış kullanımlara uyumlu olma sebepleri sadece bunlarla da kısıtlı değil. BenQ GS2, full şarjda 3 saate kadar kullanım sunabiliyor. Bu da dışarıda, herhangi bir elektrik kaynağından uzakta film izleyecekseniz şarj problemi yüzünden filminiz yarım kalmayacak anlamına geliyor. Yani bildiğiniz gibi günümüz standartlarında en uzun filmler bile 3 saati geçmiyor. Ayrıca Bluetooth Speaker modu da cihazda mevcut. Bu sayede GS2’yi speaker moduna alıp sadece müzik dinlemek için de kullanabiliyorsunuz. GS2’de bulunan 2W’lık 2 adet hoparlör yani toplam 4W’lık ses çıkış gücü sayesinde filminizin, müziğinizin vesaire; tükettiğiniz içeriğin sesini de net bir şekilde alabiliyorsunuz. Bir de 15 derecelik bir tilt açısı sayesinde cihazın pozisyonunu zorlanmadan yukarı aşağı yönde 15 dereceye kadar değiştirebiliyorsunuz.
İçeriğinizi birçok farklı yoldan oynatabilirsiniz
Kablolu bağlantı için cihazda bir Type-C bir HDMI girişi ve standart USB Type-A girişi var. Buralardan size hangi giriş uygunsa, o giriş üzerinden içerik oynatabilmeniz mümkün. Veya Android cihazlardan projeksiyonunuza kablosuz olarak casting yapabilirsiniz; casting özelliği sadece Android cihazlarla sınırlı değil, MAC veya iOS işletim sistemine sahip herhangi bir cihaz veya Windows işletim sistemi kullanıyor olsanız dahi BenQ GS2’ye kablosuz olarak bağlanıp cast veya mirroring (farklı isimlendirmelere sahip olsa da aynı teknolojiden bahsediyoruz) gibi yöntemlerle içeriğinizi kablosuz olarak oynatabiliyorsunuz.
Ev dışı kullanımlardan bahsettik. Gelelim şimdi ev kullanımlarına. Ev kullanımları için BenQ, GS2’yi tasarlarken, Edutainment yani education ve entertainment (eğitim ve eğlence) teması etrafında tasarlamış. Yani GS2’yi kullanırken çocukların ve gençlerin, öğrenirken eğlenmesi amaçlanıyor. Mesela ön tarafta bulunan sensör sayesinde, çocuğunuz projeksiyon ışığının belli mesafeler dahilinde önüne geçecek olursa cihaz bunu algılayıp; karşıdaki kişinin göz sağlığını koruyabilmek adına hemen LEDleri kapatıyor ve ışığı kesiyor.
Ayrıca çocuğunuzun projeksiyon cihazıyla harcadığı zamanı kontrol altında tutabilmek isterseniz de ebeveyn zamanlayıcısı üzerinden kısıtlama ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yeri gelmişken BenQ’nun LumiExpert teknolojisinden de bahsedeyim. Burada yine GS2, sahip olduğu sensörler yardımıyla ortam ışığını algılayarak; LumiExpert teknolojisi sayesinde parlaklık seviyesini kendisi belirleyebiliyor. Ek olarak GS2’nin otomatik odaklama fonksiyonu, sizin hiçbir ayarlama yapmanıza gerek kalmadan görüntünün odağını optimum şekilde tasarlayabilmesini sağlıyor. Herhangi bir değişiklikten dolayı odaıa kaybederseniz ise; otomatik odaklama komutunu tekrar vererek cihazın odağını sağlayabilirsiniz. LumiExpert ve otomatik odaklama teknolojileri sayesinde; siz hiçbir şeye dokunmadan BenQ GS2, her şeyi sizin için otomatik olarak ayarlıyor.
Aptoid Market sayesinde birçok uygulamaya erişiminiz var
Aktif kullandığınız uygulamalara Aptoid market üzerinden ulaşabilmeniz mümkün. Bu market içinde Amazon Prime Video, Dailymotion, Twitch, Vimeo, YouTube ve Netflix gibi birçok farklı uygulama ve platform var. Buradan hangilerini sıklıkla kullanacaksanız kendi seçiminizi yapabiliyorsunuz ve 720p çözünürlükle dilediğiniz platformdan içerik tüketebiliyorsunuz. Bir de, akıllı telefonlarınızla cihazı uzaktan kontrol etmek için kullanabileceğiniz BenQ Smart Control mobil uygulaması mevcut. Bu uygulama üzerinden de bu cihazı rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Hatta telefon ekranınızı bir touchpad olarak kullanarak; arayüzdeki birçok işlemi yapabilmeniz mümkün.
Özetle BenQ GS2, çocuklarının uzaktan eğitim sürecine destek olabilecek bir projeksiyon cihazı arayan, aynı zamanda aile içi eğlence amaçlı bir projeksiyon isteyen ve bu projeksiyon cihazını bahçe veya kamp gibi yerlerde kullanabilmek isteyenler için; hem hafifliği, hem kolay kullanılabilirliği hem de dayanıklılığıyla iyi bir cihaz. Bu noktada eğer BenQ GS2’nin sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğini düşünüyorsanız; bir göz atmanızı tavsiye ederim.
Akıllı Telefon
Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!
Huawei Mate 40 Pro derinlemesine incelemsiyle karşınızdayız. Huawei’nin son bombası Mate 40 Pro’nun sunduğu avantajlar ve çeşitli özelliklerini ayrıntılı olarak aktarıyoruz.
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Huawei Mate 40 Pro “Derinlemesine” İnceleme | Yılın son bombası?!
Huawei Mate 40 Pro ile çekilen fotoğraf örnekleri için; http://hwp.to/38aOvyV
Mate 40 Pro, 2020 yılını sorunlu geçiren Huawei’nin son kozu olarak dikkat çekiyor. Kirin 9000 yonga seti ile en güçlü mobil işlemci kümesini kullanan cihaz, kamera, performans ve birçok konuda ön plana çıkıyor.
Mate 40 Pro ekran özellikleri
Huawei Mate 40 Pro, 6,76 inç kavisli bir OLED ekran ile geliyor. 88 derece eğimli ekranı şık bir görünüm sunarken, tek elle kullanım için uygun hale getirilmiş. Avucunuzdan gelen ekran temasları yapay zeka ile fark edilerek telefonda takılma gibi sorunların önüne geçiyor. Yüksek tazeleme hızı konusunda 90 Hz sunabilen bu ekran, HDR10 desteği de sağlıyor.
Kamera, o nasıl kamera?!
Telefonda üç arka ve tek ön kamera yer alırken, arkada dördüncü sensör olarak lazer bir sensör, önde de yardımcı bir 3D TOF sensörü konumlandırılmış. 50 MP ana kamerada 1/1,28 inç boyutunda bir lens kullanılıyor. RYYB renk filtesi, otomatik odak ve lazer AF desteği mevcut. 20 MP değerindeki ultra geniş açılı kamera özellikle video odaklı bir lens. Bu lens ile gerçekten oldukça iyi video çekimleri HDR destekli çekimler de yapabiliyorsunuz. 13 MP telefoto lens ise 5x optik, 10x hibrit ve 50 kata kadar da dijital hakınlaştırma desteği ve OIS barındırıyor.
Ön kamera 13 MP çözünürlüğünde ve yardımcı 3D TOF sensör ile gerçekten inanılmaz bir hızda odaklama yapabiliyor. Hem ön hem arkada 4K 60 fps video desteği sunuyor olması güzel. Ancak 10 dk sınır koyulmasını anlayamadık. Yaptığımız testlerde Huawei Mate 40 Pro cihazında aşırı ısınma da görmedik.
Performans kralı Kirin 9000
Huawei’nin 5nm sürecinden geçen, 15 milyardan fazla transistör barındıran yeni nesil yonga seti Kirin 9000 birçok konuda bir hayli iddialı. Benchmark skorlarında zirveye farkla oturan bu yonga seti, NPU kanadında da yapay zeka için muhteşem işler yapabiliyor. Telefonda yer alan Mali-G78 MP24 grafik işlem birimi ise oyun noktasında her türlü desteği vererek en yüksek ayarlarda oyun deneyimini sorunsuz karşılıyor.
Telefonda 8 GB bellek ve 256 GB UFS 3.1 depolama da mevcut. Dilerseniz Huawei Nano Memory ile depolama alanını artırabilirsiniz. Ancak bu zor bulunan ve pahalı bir kart. Bu nedenle 256 GB da yeterli olacaktır gibi.
Eksikler kapatılmış bir telefon
5G desteği, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC ve kızılötesi gibi bağlantı teknolojileri destekleyen Huawei Mate 40 Pro, eksikleri tamamen kapatmış. Artık oldukça iyi video çekerken, aynı zamanda 66 Watt değerinde süper hızlı bir şarj da sağlıyor. Dilerseniz 4.400 mAh bataryayı 50 Watt kablosuz şarj cihazı ile de doldurmak mümkün.
Genel olarak video performansı oldukça toparlanmış, stereo hoparlör, IP68 gibi desteğiyle beklenen, istenen yeniliklerin getirildiği bir cihaz olarak karşımızda Mate 40 Pro. Fiyatına diyecek bir şey yok, ancak alan kişi memnun olarak yıllarca kullanacaktır.
İnceleme
TP-Link RE605X menzil genişletici inceleme | Ölü bölge sorununa Wi-Fi 6 destekli çözüm!
Kablosuz internet bağlantımızın, evlerimizdede yeteri kadar ulaşamadığı noktalar mutlaka oluyor. Bu noktalarda bağlantı, ya yavaş oluyor ya da bağlantı stabilizasyonu düşük seviyelerde kalıyor. Bu problemi “ölü bölge sorunu” olarak adlandırıyoruz. TP-Link’in bu gibi problemlere çözüm olarak ürettiği ürünlerden biri olan RE605X menzil genişletici incelemesiyle karşınızdayız.
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TP-Link RE605X, ölü bölge sorunu için tercih edilebilecek seçeneklerden biri
RE605X, Wi-Fi 6 destekli bir menzil genişletici. Peki Wi-Fi 6, kullanıcılara ne sağlıyor? Bu teknoloji, daha yüksek hızlara stabil bir şekilde çıkabilmenin yanı sıra, birçok cihazın da kablosuz internet bağlantısından stabil bir şekilde yararlanabilmesini sağlıyor; hatta gecikmeleri de minimum düzeye indiriyor. Ayrıca TP-Link’in sunduğu OneMesh desteği de bu üründe mevcut olduğu için, çok geniş bir alanda, kopmalar yaşanmadan stabil bir şekilde internete erişilebiliyor. Ev içinde bir noktadan başka bir noktaya geçtiğinizde eğer OneMesh destekli bir cihazın menzilinden çıkarsanız diğer OneMesh destekli cihaza otomatik olarak bağlanıyorsunuz ve bütün bu geçişleri hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz.
RE605X’in tasarımıyla başlamak gerekirse, avuç içinden biraz daha büyük bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. Yani fazla yer kaplamayan kompakt bir cihaz. RE605X’i yanınızda taşıyarak; evinizin dışında, yazlık gibi yerlere götürüp ağ menzilinizi oralarda da genişletebilmeniz mümkün. Cihazın malzeme kalitesi de güzel. Yan tarafta 2 adet anten bulunuyor ve mesnetli yapısı sayesinde bu antenleri yukarı aşağı konumlayabilmeniz mümkün. Ürünün sağ tarafında bir Ethernet girişi bulunurken sağ tarafında da LED göstergeler, WPS düğmesi ve Reset, yani sıfırlama düğmesi mevcut. Dilerseniz ethernet girişini kullanarak; televizyon, oyun konsolu gibi cihazlara da internet bağlantınızı ulaştırabilmeniz mümkün.
Tether uygulamasıyla, menzil genişleticinizin bütün ayarlarını yapabilmeniz mümkün
Tether, TP-Link ürünleri için sunulan bir uygulama. Tether üzerinden kurulum ve birçok ayarlama yapılabilmesi ise ayrıca mümkün. RE605X için yapabilecekleriniz ise, OneMesh’i açıp kapatabilme, yüksek hız modu sayesinde cihazın kablosuz bağlantı optimizasyonunu sağlayarak en verimli şekilde bağlantı kurabilme; konum asistanı üzerinden cihazı doğru konuma yerleştirip yerleştiremediğinizi anlayabilme ve fazlası. Tether sayesinde, dilerseniz uykuya geçtiğiniz zamanlarda RE605X’in kapanmasını sağlayabilmeniz de mümkün. Hatta cihazın üstünde yanan LED aydınlatmaları kapatıp açabilme seçeneği de sunulmuş. Fakat en kullanışlı özelliklerden biri, bizce konum asistanı. Konum asistanı sayesinde, kafanızda “acaba cihazı doğru yere mi konumlandırdım?” gibi problemler yaşamıyorsunuz çünkü Tether uygulaması sizi optimum şekilde yönlendiriyor. Eğer kullanmakta olduğunuz modem, evin her noktasına kablosuz ağı ulaştırabilecek kapasitede değilse; RE605X’i konum asistanı aracılığıyla evin içinde merkezi konumda bulunan bir yere konumlandırıyorsunuz. Ve cihaz, modeminizi görerek bağlantıyı daha uzak noktalara taşımaya başlıyor.
Özetle Wi-Fi 6 destekli RE605X, eğer bir menzil genişleticiye ihtiyacınız varsa tercih edebileceğiniz iyi bir seçenek olmuş. Hem ofis hem ev kullanımımızda, RE605X bizim ihtiyaçlarımızı karşılamayı başardı. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa yani evinizin içinde ölü bölge sorunu yaşıyorsanız veya var olan ana modeminiz uzak odalara erişim konusunda yetersiz kalıyorsa; mutlaka TP-Link’in RE605X modeline bir göz atın. Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.
İnceleme
AMD Ryzen 7 5800X performans testi | B550 AORUS Pro ile nasıl sonuç verdi?
AMD Ryzen 7 5800X için bazı benchmark testleri ile Intel ve AMD işlemciler ile kıyasladık. B550 AORUS Pro üzerine kurulu Gigabyte sistemle denediğimiz yeni işlemcinin detayları videomuzda!
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Ryzen 7 5800X performans testi | B550 AORUS Pro ile nasıl sonuç verdi?
Ryzen 7 5800X ile beraber B550 Aorus Pro kullandık. Ekran kartı kanaında ise Gigabyte GeForce RTX 3080 eşlik ediyor. Bellek tercihimiz XPG Spectrix D41 2 x 8 GB 3200 Mhz olurken, Gigabyte’ın 750 Watt güç kaynağı da bu testlerde eşlik etti.
Test sonuçları;
Handbrake 1.3.1: – LG New York 4K HDR 01:12
i9-10900: 01:19
R7-3800X: 01:22
i9-9990K: 01:44
R7-5800X: 01:12
3D Mark:
R7-3800X: 8.957
i9-10900: 10.096
i9-9900K: 8.927
R7 5800X: 11.315
Cinebench R15:
R7 3800X: 196 – 2063
i9-9900K: 198 – 1919
i9-10900: 202 – 2264
R7 5800X: 249 – 2627
Cinebench R20:
R7-3800X: 492 – 4573
i9-10900: 489 – 5513
i9-9900K: 481 – 4570
R7 5800X: 596 – 6133
Geekbench 5.1:
i9-9900K: 1275 – 5832
i9-10900: 1266 – 7843
R7 3800X: 1255 – 7988
R7 5800X: 1503 – 7361
Blender 2.8.2: bmw –
i9-9900K: 185 sn
R7 3800X: 190 sn
i9-10900: 196 sn
R7- 5800x: 174 sn
Bu videoda AMD Ryzen 7 5800X işlemcisinin benchmark sonuçlarını ve B550 AORUS Pro ile sunduğu avantajları gösterdik. Sırada 5800X’in oyun testleri olacak. İstediğiniz oyunları yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.
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